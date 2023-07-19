«Крузейро» — «Гояс». Прогноз на матч Серии А Бразилии (23.07.2023)

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вчера, 18:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Крузейро». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Гояс» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Крузейро» занимает десятое место с 22 баллами, но рассчитывает в следующем сезоне принимать участие в кубке Либертадорес, а таких результатов недостаточно. Команда отстает от шестого места всего на три пункта и уже в предстоящей игре имеет шанс приблизиться к более высоким позициям. Два последних матча «Крузейро» завершились ничьей с «Коритибой» (0:0) и выездной победой над «Васко Да Гама» (1:0).

«Гояс» имеет не лучшие показатели сезона и находится на крайней ступеньке зоны вылета. Клуб занимает 17 место с 12 очками и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. Чтобы как можно быстрее покинуть опасную зону, хозяевам нужно цепляться за очки в каждом поединке. В прошлом туре команда выстояла домашнюю ничью с «Атлетико Минейро» (0:0), а ранее на выезде проиграла «Сантосу» (3:4).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Крузейро» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Гояс» выиграл лишь три из десяти последних поединков во всех турнирах

«Крузейро» выиграл три из пяти последних матчей у «Гояс» при одном поражении

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды подарят зрителям интересный поединок и смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.