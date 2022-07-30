«Крылья Советов» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России. (31.07.2022)

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сегодня, 19:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Торпедо» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Крылья Советов» добились в стартовых турах разных результатов и смогли набрать три очка. Команда из Самары хорошо провела дебютный прошлый сезон после отсутствия, однако в этом году футболистом будет гораздо тяжелее закрепиться в середине таблицы. Предстоящий матч с «Торпедо» будет хорошим шансом для хозяев набрать очки. В прошлом туре «Крылья Советов» крупно проиграл «Зениту» (0:3), а ранее обыграл «Оренбург» (4:2).

«Торпедо» Москва после возвращения в РПЛ на данный момент чувствует себя не в своей тарелке, ведь еще не смог набрать ни одного очка. Чтобы с самого начала сезона не оказаться в роли догоняющих аутсайдеров, коллективу необходимо срочно набирать очки и цепляться за каждый момент, например в таких матчах, как предстоящая игра с оппонентом из Самары. Два последних матча «Торпедо» проиграл «Динамо» (0:4) и «Сочи» (1:3).

Информация для ставок

«Крылья Советов» проиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торпедо» проиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Крылья Советов» выиграли два последних домашних матча у «Торпедо»

Прогноз

«Торпедо» еще не нашел свою игру, и чтобы начать набирать очки, вероятно клубу необходимо время. Предлагаем сделать ставку на победу «Крылья Советов» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.