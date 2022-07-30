«Крылья Советов» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России. (31.07.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Торпедо» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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завтра, 17:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.
Форма команд
«Крылья Советов» добились в стартовых турах разных результатов и смогли набрать три очка. Команда из Самары хорошо провела дебютный прошлый сезон после отсутствия, однако в этом году футболистом будет гораздо тяжелее закрепиться в середине таблицы. Предстоящий матч с «Торпедо» будет хорошим шансом для хозяев набрать очки. В прошлом туре «Крылья Советов» крупно проиграл «Зениту» (0:3), а ранее обыграл «Оренбург» (4:2).
«Торпедо» Москва после возвращения в РПЛ на данный момент чувствует себя не в своей тарелке, ведь еще не смог набрать ни одного очка. Чтобы с самого начала сезона не оказаться в роли догоняющих аутсайдеров, коллективу необходимо срочно набирать очки и цепляться за каждый момент, например в таких матчах, как предстоящая игра с оппонентом из Самары. Два последних матча «Торпедо» проиграл «Динамо» (0:4) и «Сочи» (1:3).
Информация для ставок
- «Крылья Советов» проиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Торпедо» проиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Крылья Советов» выиграли два последних домашних матча у «Торпедо»
Прогноз
«Торпедо» еще не нашел свою игру, и чтобы начать набирать очки, вероятно клубу необходимо время. Предлагаем сделать ставку на победу «Крылья Советов» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.