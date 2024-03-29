«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч РПЛ. (30.03.2024)

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вчера, 12:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Крылья Советов» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Крылья Советов» очень мощно начали сезон, но как видимо его продолжение не хватило ресурсов у тренерского штаба. Команда опустилась уже на восьмое место с 29 баллами и не может выиграть несколько поединков подряд. В игре с «Зенитом» в такой ситуации шансов у хозяев откровенно немного. В прошлом туре «Крылья Советов» уступили на своем поле ЦСКА (0:2), а ранее на выезде с тем же счетом проиграли «Ростову» (0:2).

«Зенит» смог выйти на первое место, воспользовавшись нестабильностью «Краснодара», но впереди еще очень много работы. Питерский клуб набрал 40 очков и опережает «быков» на один пункт и на два бала московское «Динамо». В случае потери очков с большей вероятностью гости потеряют первое место, поэтому им нужна только победа. В матче кубка России «Зенит» обыграл «Динамо» Москва (2:0), а в чемпионате переиграл на выезде «Урал» (4:1).

Информация для ставок

«Крылья Советов» не могут выиграть уже пять поединков подряд

«Зенит» проиграл четыре из пяти последних поединков на выезде во всех турнирах

«Крылья Советов» проиграли пять последних встреч с «Зенитом»

Три из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» имеет хорошую статистику с самарским клубом и постарается продлить серию побед, тем самым сохранив свое лидерство. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.