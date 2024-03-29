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«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч РПЛ. (30.03.2024)

вчера, 12:01
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Крылья Советов» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Крылья Советов» очень мощно начали сезон, но как видимо его продолжение не хватило ресурсов у тренерского штаба. Команда опустилась уже на восьмое место с 29 баллами и не может выиграть несколько поединков подряд. В игре с «Зенитом» в такой ситуации шансов у хозяев откровенно немного. В прошлом туре «Крылья Советов» уступили на своем поле ЦСКА (0:2), а ранее на выезде с тем же счетом проиграли «Ростову» (0:2).

«Зенит» смог выйти на первое место, воспользовавшись нестабильностью «Краснодара», но впереди еще очень много работы. Питерский клуб набрал 40 очков и опережает «быков» на один пункт и на два бала московское «Динамо». В случае потери очков с большей вероятностью гости потеряют первое место, поэтому им нужна только победа. В матче кубка России «Зенит» обыграл «Динамо» Москва (2:0), а в чемпионате переиграл на выезде «Урал» (4:1).

Информация для ставок

  • «Крылья Советов» не могут выиграть уже пять поединков подряд
  • «Зенит» проиграл четыре из пяти последних поединков на выезде во всех турнирах
  • «Крылья Советов» проиграли пять последних встреч с «Зенитом»
  • Три из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» имеет хорошую статистику с самарским клубом и постарается продлить серию побед, тем самым сохранив свое лидерство. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
gn3mymgnb7d7
gn3mymgnb7d7
вчера в 13:07
Самарцы в 2024 году разочаровывают своих поклонников, ведь во-первых, коллектив в 2-х официальных матчах проиграл, а во-вторых, даже не смог забить. И да, соперники в лице ЦСКА и Ростова, уж точно не относятся к разряду простых, но все-таки это не отменяет того факта, что клуб продемонстрировал полную безответственность в игре, и каким образом он собирается оказывать сопротивление питерскому чемпиону, совершенно не понятно.
u9yxwr3q5usg
u9yxwr3q5usg
вчера в 13:05
Колоссальная разница в классе между командами прослеживается и в их очных противостояниях, потому как на протяжении 5-ти таких матчей кряду победа в основное время достается именно питерской дружине. И поэтому сейчас, когда фаворит мотивирован не на шутку, можно с уверенностью сказать, что данная тенденция имеет внушительные шансы на продолжение.
6a27kzu6ffaz
6a27kzu6ffaz
вчера в 12:24
Зенит победит и обе команды не забьют.
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