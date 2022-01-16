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Габон – Марокко. Прогноз на матч КАН-2022 (18.01.2022)

вчера, 14:18

Ставки букмекеров

Линия основных ставок на эту игру в букмекерской конторе Фонбет расписана так: победа Габона идет по коэффициенту 5.80, ничья находится на отметке 3.35, а победа Марокко получила котировку 1.70. Как видим, номинальные гости встречи считаются фаворитом.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 5.70 2.78 1.92
1XBET 5.70 2.78 1.92
BetBoom 6.47 2.83 1.85

Если же анализировать линию голов, то в ней аналитики склоняются к низовому формату противостояния. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.39, ТБ(2,5) – 2.70.

Форма команд

К последнему туру групповой стадии Габон подходит на втором месте квартета. Сборная за два тура смогла набрать четыре очка. В первой игре габонские футболисты нанесли поражение Коморским островам с минимальным счетом (1:0), а затем команда разделила очки с Ганой в очной противостоянии (1:1).

Марокко уже гарантировал себе выход в раунд плей-офф Кубка Африканских Наций. В первом матче групповой стадии сборная переиграла Гану благодаря единственному голу (1:0). Более уверенно марокканские футболисты провели встречу против Коморских Островов, которые были обыграны со счетом 2:0.

Отметим, что последняя очная встреча соперников случилась в 2019 году. Тогда в контрольном поединке результативную победу одержал Габон (3:2).

Информация для ставок

  • Габон выиграл только один из прошлых пяти матчей всех турниров
  • Сборная Марокко побеждала в девяти из последних 10 матчей всех соревнований
  • Сборная Марокко не проигрывала в четырех из прошлых пяти встреч против Габона

Прогноз

Для гарантии выхода в плей-офф Кубка Африканских Наций сборной Габона достаточно набрать один балл в этой игре. Марокко, в свою очередь, тоже устроит ничья, которая гарантирует команде итоговое первое место квартета. Поэтому, предлагаем поставить на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.39 2.85
1XBET 1.39 2.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:14
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
24z4u5dmv6d6
24z4u5dmv6d6
вчера в 16:28
Марокко выиграет матч.
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bcqj322y6gsd
вчера в 15:29
Марокко одержит победу.
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