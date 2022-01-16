Габон – Марокко. Прогноз на матч КАН-2022 (18.01.2022)

1642331931

вчера, 14:18

Ставки букмекеров

Линия основных ставок на эту игру в букмекерской конторе Фонбет расписана так: победа Габона идет по коэффициенту 5.80, ничья находится на отметке 3.35, а победа Марокко получила котировку 1.70. Как видим, номинальные гости встречи считаются фаворитом.

Если же анализировать линию голов, то в ней аналитики склоняются к низовому формату противостояния. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.39, ТБ (2,5) – 2.70.

Форма команд

К последнему туру групповой стадии Габон подходит на втором месте квартета. Сборная за два тура смогла набрать четыре очка. В первой игре габонские футболисты нанесли поражение Коморским островам с минимальным счетом (1:0), а затем команда разделила очки с Ганой в очной противостоянии (1:1).

Марокко уже гарантировал себе выход в раунд плей-офф Кубка Африканских Наций. В первом матче групповой стадии сборная переиграла Гану благодаря единственному голу (1:0). Более уверенно марокканские футболисты провели встречу против Коморских Островов, которые были обыграны со счетом 2:0.

Отметим, что последняя очная встреча соперников случилась в 2019 году. Тогда в контрольном поединке результативную победу одержал Габон (3:2).

Информация для ставок

Габон выиграл только один из прошлых пяти матчей всех турниров

Сборная Марокко побеждала в девяти из последних 10 матчей всех соревнований

Сборная Марокко не проигрывала в четырех из прошлых пяти встреч против Габона

Прогноз

Для гарантии выхода в плей-офф Кубка Африканских Наций сборной Габона достаточно набрать один балл в этой игре. Марокко, в свою очередь, тоже устроит ничья, которая гарантирует команде итоговое первое место квартета. Поэтому, предлагаем поставить на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.