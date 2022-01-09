Мавритания – Гамбия. Прогноз на матч КАН-2022 (12.01.2022)

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09 января 2022, 13:14

Ставки букмекеров

В грядущем поединке аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита. Сыграть ставки на победу Мавритании можно по коэффициенту 2.72, за ничью предложена котировка 2.87, а победа Гамбии оценивается в 2.91.

При этом у экспертов нет сомнений в том, что сборные установят лимит на забитые голы в очном противостоянии. Ставка на ТМ(2,5) идет в линии по котировке 1.49, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

Последние матчи Мавритании носили товарищеский характер. Команда сыграла вничью с Буркина-Фасо (0:0), а затем разошлась результативным миром с Габоном (1:1).

Прежде мавританские футболисты приняли участие в Арабском Кубке. На групповой стадии турнира команде удалось одержать лишь одну победу в трех встречах, поэтому выступления она завершила на последнем месте квартета – Сирия (2:1), ОАЭ (0:1) и Тунис (1:5).

Гамбия пробилась на КАН-2022 благодаря успешным выступлениям в группе, где также играли Габон, ДР Конго и Ангола. За шесть туров квалификации гамбийские футболисты набрали 10 очков (три победы, одна ничья и два поражения), а в последнем матче сборная уступила Новой Зеландии (0:2) в контрольной игре.

Информация для ставок

В 4 из последних 5 очных матчей команды сыграли на ТМ(2,5)

Мавритания выиграла только 1 из прошлых 10 матчей всех турниров

Гамбия проиграла 3 из последних 4 поединков в рамках всех соревнований

Прогноз

Сборные Мавритании и Гамбии находится на одном уровне. При этом обе команды испытывают дефицит забитых голов, делая ставку на игру от обороны. Поэтому, в этом матче лучше заключить пари на ТМ(2) голов, которое в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.88.