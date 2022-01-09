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Мавритания – Гамбия. Прогноз на матч КАН-2022 (12.01.2022)

09 января 2022, 13:14

Ставки букмекеров

В грядущем поединке аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита. Сыграть ставки на победу Мавритании можно по коэффициенту 2.72, за ничью предложена котировка 2.87, а победа Гамбии оценивается в 2.91.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.532.913.16
Фонбет 2.50 3.00 3.15
Мелбет 2.60 2.84 3.14
1XBET 2.60 2.84 3.14
BetBoom 2.40 2.95 3.05

При этом у экспертов нет сомнений в том, что сборные установят лимит на забитые голы в очном противостоянии. Ставка на ТМ(2,5) идет в линии по котировке 1.49, ТБ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Последние матчи Мавритании носили товарищеский характер. Команда сыграла вничью с Буркина-Фасо (0:0), а затем разошлась результативным миром с Габоном (1:1).

Прежде мавританские футболисты приняли участие в Арабском Кубке. На групповой стадии турнира команде удалось одержать лишь одну победу в трех встречах, поэтому выступления она завершила на последнем месте квартета – Сирия (2:1), ОАЭ (0:1) и Тунис (1:5).

Гамбия пробилась на КАН-2022 благодаря успешным выступлениям в группе, где также играли Габон, ДР Конго и Ангола. За шесть туров квалификации гамбийские футболисты набрали 10 очков (три победы, одна ничья и два поражения), а в последнем матче сборная уступила Новой Зеландии (0:2) в контрольной игре.

Информация для ставок

  • В 4 из последних 5 очных матчей команды сыграли на ТМ(2,5)
  • Мавритания выиграла только 1 из прошлых 10 матчей всех турниров
  • Гамбия проиграла 3 из последних 4 поединков в рамках всех соревнований

Прогноз

Сборные Мавритании и Гамбии находится на одном уровне. При этом обе команды испытывают дефицит забитых голов, делая ставку на игру от обороны. Поэтому, в этом матче лучше заключить пари на ТМ(2) голов, которое в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.78 2.07 1.46 2.73
Мелбет 1.44 2.66
1XBET 1.44 2.66
Все комментарии
wup7rbeyytv7
wup7rbeyytv7
09 января в 18:51
Сборная Мавритания выиграет матч.
hawm9uy7yr5b
hawm9uy7yr5b
09 января в 13:18
Сборная Мавритания одержит победу.
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