«Лацио» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (11.02.2023)

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сегодня, 11:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа «Аталанты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.

Форма команд

«Лацио» уже несколько туров подряд идет без поражений и старается не выпадать из первой четверки. Римляне набрали 39 баллов и опережают нынешнего соперника всего на один пункт, поэтому предстоящая встреча будет очень тяжелой и принципиальной. В прошлом туре «Лацио» не смог победить аутсайдера «Верону» (1:1), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Фиорентиной» (1:1).

Поражение «Аталанты» в прошлом туре от «Сассуоло» помешало команде подняться на четвертое место в Серии А, в зону Лиги Чемпионов. Теперь у клуба из Бергамо появляется второй шанс это сделать, однако для этого необходимо обыграть подопечных Сарри и тем самым вытеснить их на одну позицию. До последнего тура, «Аталанта» минимально уступила «Интеру» в кубке Италии (0:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Аталанта» выиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Аталанта» не может выиграть у «Лацио» уже четыре поединка подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.