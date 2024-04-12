«Лацио» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (12.04.2024)

1712923040

сегодня, 14:57

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Лацио» на данный момент нечем порадовать своих болельщиков, ведь команда даже не находится в зоне еврокубков, но может это исправить, если начнет набирать очки. Римский клуб располагается на восьмом месте с 46 баллами и отстает от «Аталанты» на четыре пункта. Хозяева имеют отличную возможность переиграть на своем поле аутсайдера и набрать важные три балла. В прошлом туре «Лацио» проиграл римское дерби с «Ромой» (0:1), а ранее уступил и на выезде «Ювентусу» (0:2).

«Салернитана» потеряла реальные шансы на спасение и играет довольно слабо. Команда заслуженно занимает последнее место в Серии А с 15 пунктами и на целых десять очков отстает от ближайшего соперника. Вряд ли стоит ожидать от гостей упорной борьбы, набранные баллы особо не изменят ситуацию, а соперник крайне мотивирован. Два последних матча «Салернитаны» завершились ничьей с «Сассуоло» (2:2) и поражением от «Болоньи» (0:3).

Информация для ставок

«Салернитана» выиграла лишь один поединок из десяти последних на выезде

«Лацио» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» выиграл три из пяти матчей «Салернитаны» при двух поражениях

Пять из семи последних матчей последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и проведут верховой матч. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.