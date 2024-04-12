«Лацио» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (12.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.
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сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.
Форма команд
«Лацио» на данный момент нечем порадовать своих болельщиков, ведь команда даже не находится в зоне еврокубков, но может это исправить, если начнет набирать очки. Римский клуб располагается на восьмом месте с 46 баллами и отстает от «Аталанты» на четыре пункта. Хозяева имеют отличную возможность переиграть на своем поле аутсайдера и набрать важные три балла. В прошлом туре «Лацио» проиграл римское дерби с «Ромой» (0:1), а ранее уступил и на выезде «Ювентусу» (0:2).
«Салернитана» потеряла реальные шансы на спасение и играет довольно слабо. Команда заслуженно занимает последнее место в Серии А с 15 пунктами и на целых десять очков отстает от ближайшего соперника. Вряд ли стоит ожидать от гостей упорной борьбы, набранные баллы особо не изменят ситуацию, а соперник крайне мотивирован. Два последних матча «Салернитаны» завершились ничьей с «Сассуоло» (2:2) и поражением от «Болоньи» (0:3).
Информация для ставок
- «Салернитана» выиграла лишь один поединок из десяти последних на выезде
- «Лацио» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лацио» выиграл три из пяти матчей «Салернитаны» при двух поражениях
- Пять из семи последних матчей последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и проведут верховой матч. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.