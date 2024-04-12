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«Лацио» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (12.04.2024)

сегодня, 14:57
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Лацио» на данный момент нечем порадовать своих болельщиков, ведь команда даже не находится в зоне еврокубков, но может это исправить, если начнет набирать очки. Римский клуб располагается на восьмом месте с 46 баллами и отстает от «Аталанты» на четыре пункта. Хозяева имеют отличную возможность переиграть на своем поле аутсайдера и набрать важные три балла. В прошлом туре «Лацио» проиграл римское дерби с «Ромой» (0:1), а ранее уступил и на выезде «Ювентусу» (0:2).

«Салернитана» потеряла реальные шансы на спасение и играет довольно слабо. Команда заслуженно занимает последнее место в Серии А с 15 пунктами и на целых десять очков отстает от ближайшего соперника. Вряд ли стоит ожидать от гостей упорной борьбы, набранные баллы особо не изменят ситуацию, а соперник крайне мотивирован. Два последних матча «Салернитаны» завершились ничьей с «Сассуоло» (2:2) и поражением от «Болоньи» (0:3).

Информация для ставок

  • «Салернитана» выиграла лишь один поединок из десяти последних на выезде
  • «Лацио» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лацио» выиграл три из пяти матчей «Салернитаны» при двух поражениях
  • Пять из семи последних матчей последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и проведут верховой матч. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:53
После выездных поражений от Ювентуса (0-2) в кубке страны и Ромы (0-1) в дерби в рамках Серии А "орлы" на своём поле просто обязаны по полной отыграться на последней команде чемпионата. Нет сомнений в победе римлян, но вот далеко не факт, что эта победа будет сухой.
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