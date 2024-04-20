«Ланс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2024)

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сегодня, 13:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.37. Поставить на «Клермон» можно по 9.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Ланс» набрал только четыре очка в пяти турах Лиги 1, что является очень плохим результатом, ведь серьезно повлияло на турнирное положение команды. На данный момент клуб занимает лишь шестое место с 43 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В домашней встрече с последней командой турнирной таблицы от хозяев ждут победы, которая возможно поможет вернуть более высокие места. Два последних поединка «Ланса» завершились поражением от «Меца» (1:2) и ничьей с «Гавром» (1:1).

«Клермон» остается в борьбе за выживание Лиги 1, но с каждым туром становится все меньше сохранить свое место. Сейчас коллектив идет на последнем месте с 22 баллами и отстает на шесть пунктов от спасительного 15 места. В матче на выезде с «Лансом» гости постараются воспользоваться нестабильностью соперника и набрать очень важные баллы. В прошлом туре «Клермон» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), а ранее отобрал очки и у « ПСЖ » (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

«Клермон» не может выиграть пять последних выездных поединков

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ланс» является фаворитом в этой встрече, но ставить на него слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.