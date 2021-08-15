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«Ланс» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

сегодня, 00:00

Во втором туре чемпионата Франции на стадионе «Боллар-Делелис» сыграют «Ланс» и «Сент-Этьен». Изучив ставки букмекеров на эту игру, мы предложили свой прогноз на поединок.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ланс
Сент-Этьен
1 : 1
закончился 1-й тайм
сегодня, 18:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.603.73
Фонбет Live! 2.17 2.70 4.50
Мелбет 1.98 3.69 3.93
1XBET Live! 2.15 2.80 4.79
BetBoom Live! 2.23 2.76 4.19

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают, что в этой игре сильней окажутся хозяева поля. Поставить на победу «Ланса» предложено по коэффициенту 2.11, ничья находится на отметке 3.62, а победу «Сент-Этьена» можно сыграть по котировке 3.60.

Эксперты сервиса также полагают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.89, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В стартовом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Ланс» играл на выезде против «Ренна». Пропустив быстрый гол, «красно-желтые» смогли отыграться еще до перерыва, а во втором тайме команды голы не организовали – ничья 1:1.

Минувший сезон чемпионата Франции «Ланс» может занести себе в актив. Команда долго претендовала на место в топ-6, но из-за двух проигрышей на финише закончила кампанию на седьмой позиции.

«Сент-Этьен» в первой игре нового созыва чемпионата Франции принимал дома «Лорьян». «Зелено-белым» удалось избежать поражения благодаря голу в середине второго тайма – ничья 1:1.

В предыдущем розыгрыше лиги «Сент-Этьен» глобальных задач не решал. Команда закончила турнир на 11-м месте в турнирной таблице, набрав в общей сложности 46 очков.

Информация для ставок

  • В 5 прошлых встречах команд на поле «Ланса» прошла ставка ТМ(2,5)
  • В 4 последних играх «Сент-Этьена» в Лиге 1 сыграл исход ТМ(2,5)
  • «Ланс» не побеждал в 5 предыдущих поединках чемпионата Франции

Прогноз

Обе команды стартовали в чемпионате с ничейных матчей, показав посредственную игру в защите. При этом «Сент-Этьен» в гостевых поединках играет с акцентом на оборону, а «Ланс» в трех прошлых матчах на своем поле забил всего один гол. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Бургоса» в матче со «Спортингом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.73 1.51 1.89 2.02 1.48 2.83
BetBoom Live! 4.77 1.19 3.23 1.35
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