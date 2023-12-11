«Ланс» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

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вчера, 20:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 2. Поставить на «Севилью» можно по 3.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ланс» к большому сожалению своих болельщиков не смог пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, ведь отстает на три балла от ПСВ и уступает им по личным встречам. Чтобы гарантировать себе место в Лиге Европы, французскому клубу необходимо как минимум не проиграть заключительный тур. Два последних матча «Ланса» завершились ничьей с «Монпелье» (0:0) и победой на своем поле над «Лионом» (3:2).

«Севилья» слабо выступила в этом розыгрыше, да и весь сезон у коллектива не задался. Сейчас команда с двумя очками занимает последнее место, и чтобы выйти в любимую Лигу Европы, испанцам необходимо с любым счетом обыграть «Ланс» на выезде, чтобы сместить их с третьего места по дополнительным показателям. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» проиграла на выезде «Мальорке» (0:1), а ранее поделила очки с «Вильярреалом» (1:1).

Информация для ставок

«Ланс» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Севилья» проиграла три из четырех последних выездных поединков

Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом (1:1)

Прогноз

«Ланс» является небольшим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего сумеет избежать поражения и остаться в еврокубковой весне. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.