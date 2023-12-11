«Ланс» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 2. Поставить на «Севилью» можно по 3.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 20:45
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Ланс» к большому сожалению своих болельщиков не смог пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, ведь отстает на три балла от ПСВ и уступает им по личным встречам. Чтобы гарантировать себе место в Лиге Европы, французскому клубу необходимо как минимум не проиграть заключительный тур. Два последних матча «Ланса» завершились ничьей с «Монпелье» (0:0) и победой на своем поле над «Лионом» (3:2).
«Севилья» слабо выступила в этом розыгрыше, да и весь сезон у коллектива не задался. Сейчас команда с двумя очками занимает последнее место, и чтобы выйти в любимую Лигу Европы, испанцам необходимо с любым счетом обыграть «Ланс» на выезде, чтобы сместить их с третьего места по дополнительным показателям. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» проиграла на выезде «Мальорке» (0:1), а ранее поделила очки с «Вильярреалом» (1:1).
Информация для ставок
- «Ланс» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Севилья» проиграла три из четырех последних выездных поединков
- Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом (1:1)
Прогноз
«Ланс» является небольшим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего сумеет избежать поражения и остаться в еврокубковой весне. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.