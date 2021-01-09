«Ланс» — «Страсбур»: прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2021)

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09 января 2021, 13:44

В 19-м туре чемпионата Франции «Ланс» на домашнем поле примет «Страсбур». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 9 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Сделать ставку на победу «Ланса» в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.40. Ничья в этом матче идет за 3.44, а победа «Страсбура» отмечена котировкой 3.24. Как видим, хозяева считаются минимальным фаворитом.

В линии на тотал матча букмекер предложил такие ставки: тотал меньше 2,5 мячей – 1.89, больше – 2.06.

Форма команд

Последний раз соперники встречались в сезоне 2016/2017, выступая во втором дивизионе. Тогда «Страсбур» победил дома со счетом 3:1, а на поле «Ланса» был зафиксирован ничейный результат 1:1.

Этот сезон в Лиге 1 «Ланс» проводит вполне успешно. В 17 турах команда одержала восемь побед, трижды сыграла вничью и шесть раз уступила. Набрав 27 очков, «Ланс» расположился на восьмом месте в рейтинге. В прошлом туре «красно-желтые» уступили в гостях «Лиону» (2:3).

«Страсбур» выбрался из зоны вылета благодаря двум победам. 6 января команда разгромила на домашнем поле «Ним», а перед паузой переиграла в гостях «Анже». Между этими поединками «Страсбур» проиграл «Бордо» (0:2) и ПСЖ (0:4).

Информация для ставок

• В 6 из 7 гостевых матчей «Страсбура» забивалось минимум три гола

• «Ланс» не проигрывал в девяти прошлых матчах со «Страсбуром» на своем поле

• В трех прошлых домашних играх «Ланса» сыграла ставка на ТБ (2,5)

• «Ланс» забивал минимум два гола в 5 из 6 предыдущих матчей Лиги 1

Прогноз

В этом сезоне «Ланс» выступает лучше своего ближайшего соперника. Команда стабильно набирает очки, давая достойный отпор фаворитам чемпионата.

У «Страсбура» в девяти гостевых матчах шесть поражений. Предлагаем заиграть ставку на победу «Ланса» с учетом нулевой форы по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.