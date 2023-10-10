Латвия – Армения. Прогноз матча квалификации Евро-2024 (12.10.2023)

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вчера, 19:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Армения. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа сборной Латвии оценивается за 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Сборная Латвии является главным аутсайдером группы и еще не набрала ни одного балла в этой квалификации. Вряд ли хозяева смогут помешать и мотивированной армянской сборной, которая не утратила шансов побороться за первые два места и прямой выход на Евро 2024. В прошлой игре Латвия уступила на своем поле сборной Уэльса (0:2), а ранее разгромно проиграла на выезде Хорватии (0:5).

Армении непросто дается эта квалификация, однако команда продолжает бороться и на данный момент идет на третьем месте с семью набранными очками. Коллектив отстает от двух лидеров на три пункта, и чтобы не отставать от них, просто обязан на выезде переигрывать самую слабую команду в своей группе. Два последних матча сборной Армении завершились домашним поражением от Хорватии (0:1) и ничьей с Турцией (1:1).

Информация для ставок

Латвия проиграла семь последних матчей во всех турнирах подряд

Пять из шести выездных матчей Армении за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Сборная Армении выиграла лишь один матч из последних трех с Латвией

Прогноз

Армения является фаворитом этой встречи и постарается забить и обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся одолеть команду Армении и набрать важные три балла. Сделать ставку на победу сборной Армении можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.