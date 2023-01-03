«Лечче» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

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сегодня, 00:15

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 3.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.65. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Лечче» после возвращения в Серию А главной задачей на сезон считает сохранение места на следующий футбольный год. На данный момент коллектив смог оторваться от зоны вылета и набрать 15 очков, что на восемь пунктов больше, чем у «Кремонезе», идущего 18-ым в турнирной таблице. В прошлом туре «Лечче» обыграл на выезде «Сампдорию» (2:0), а ранее неожиданно обыграла «Аталанту» (2:1).

«Лацио» старается держаться в зоне Лиги Чемпионов, однако осечки в некоторых матчах ставят под сомнение позицию римского клуба. Сейчас подопечные Сарри идут четвертыми с 30 баллами и по дополнительным показателям опережают «Интер». В матче с «Лечче» у гостей будет шанс укрепить свои позиции и как минимум не пропустить вперед «Интер». Два последних матча «Лацио» в Серии А завершились минимальной победой над «Монцой» и крупным поражением «Ювентусу» (0:3).

Информация для ставок

«Лечче» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

Пять из семи последних встреч «Лацио» завершились исходом «обе забьют – нет»

«Лацио» выиграл три из пяти последних матчей у «Лечче»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лацио» обязан выигрывать данный поединок, если хочет побороться за зону Лиги Чемпионов, ведь претендентов на эти места очень много. Предлагаем сделать выбор в пользу клуба из Рима по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.