«Легия» — «Ордабасы». Прогноз на матч квалификации Конференций (03.08.2023)

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вчера, 19:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является польский клуб. Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Ордабасы» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Легии» в первом матче в Казахстане пришлось не так легко, как многие ей это пророчили. Тем не менее, коллектив добился ничейного результата и на своем поле постарается не оставить шансов менее квалифицированному сопернику. В предстоящей встрече хозяевам очень важно забить первыми и развивать преимущество. В первой игре «Легия» сыграла вничью с «Ордабасы» (2:2), а ранее в чемпионате был крупно обыгран «Лодзь» (3:0).

Команде из Казахстана удалось потрепать нервы более именитому соперник, но к сожалению для «Ордабасы» защита не справилась со своими задачами и на табло возник ничейный счет. Сейчас очень сложно поверить, что гости смогут пройти «Легию» на выезде, учитывая поддержку польских фанатов. Два последних матча «Ордабасы» в чемпионате завершились победой над «Кызылжаром» (2:1) и ничьей с «Атырау» (1:1).

Информация для ставок

«Легия» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ордабасы» проиграл три выездных поединка из десяти последних

«Легия» забивает на своем поле уже более, чем в 25 поединках подряд

Прогноз

«Легия» показывает неплохой футбол и вряд ли будет иметь такие проблемы с соперником из Казахстана, какие были в первом поединке. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17.