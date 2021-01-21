«Леванте» — «Вальядолид»: прогноз на матч Примеры (22.01.2021)

1611234960

21 января 2021, 16:16

22 января «Леванте» принимает на своем поле «Вальядолид» в рамках очередного тура испанского первенства.

Ставки букмекеров

Это будет интересный и насыщенный на события матч, особенно учитывая тот факт, что командам очень нужны очки. Букмекеры БК Фонбет советуют поставить на победу «Леванте» с коэффициентом 2,15. Ничейный исход оценили в 3,15, а победу гостей в 3,80.

Форма команд

«Леванте» плохо начал нынешний сезон и идет на 11-й строчке в таблице, в активе всего 22 пункта. Свой последний матч «Леванте» сыграл вничью со счетом 2:2. В случае победы команда имеет все шансы обойти «Бетис», «Сельту» и подняться на девятую строчку.

Владельцем «Вальядолида» является легендарный форвард Роналдо. Однако дела у клуба бразильской легенды идут очень плохо. «Вальядолид» находится на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет всего 19 баллов в активе. До зоны вылета 2 очка. Свой последний матч «Вальядолид» сыграл вничью со счетом 2:2.

Информация для ставок

● У «Леванте» и «Вальядолида» по три победы в последних пяти матчах

● «Леванте» забивал хотя бы один гол в пяти последних матчах

● «Вальядолид» — одна из худших команд по количеству пропущенных мячей в сезоне (27), у «Леванте» — 26

Прогноз

Клубам необходимо брать очки в этом матче, особенно в победе нуждается «Вальядолид». Команды наверняка будут агрессивны в атаке, поэтому букмекеры рекомендуют поставить на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2.08.