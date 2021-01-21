«Леванте» — «Вальядолид»: прогноз на матч Примеры (22.01.2021)

22 января «Леванте» принимает на своем поле «Вальядолид» в рамках очередного тура испанского первенства.
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2 : 2
завершен
22 января 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Это будет интересный и насыщенный на события матч, особенно учитывая тот факт, что командам очень нужны очки. Букмекеры БК Фонбет советуют поставить на победу «Леванте» с коэффициентом 2,15. Ничейный исход оценили в 3,15, а победу гостей в 3,80.
Форма команд
«Леванте» плохо начал нынешний сезон и идет на 11-й строчке в таблице, в активе всего 22 пункта. Свой последний матч «Леванте» сыграл вничью со счетом 2:2. В случае победы команда имеет все шансы обойти «Бетис», «Сельту» и подняться на девятую строчку.
Владельцем «Вальядолида» является легендарный форвард Роналдо. Однако дела у клуба бразильской легенды идут очень плохо. «Вальядолид» находится на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет всего 19 баллов в активе. До зоны вылета 2 очка. Свой последний матч «Вальядолид» сыграл вничью со счетом 2:2.
Информация для ставок
● У «Леванте» и «Вальядолида» по три победы в последних пяти матчах
● «Леванте» забивал хотя бы один гол в пяти последних матчах
● «Вальядолид» — одна из худших команд по количеству пропущенных мячей в сезоне (27), у «Леванте» — 26
Прогноз
Клубам необходимо брать очки в этом матче, особенно в победе нуждается «Вальядолид». Команды наверняка будут агрессивны в атаке, поэтому букмекеры рекомендуют поставить на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2.08.