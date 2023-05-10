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«Лидс» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (13.05.2023)

вчера, 11:53
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.68. Поставить на «Лидс» можно по 4.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.774.401.68

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лидс» находится в очень сложном положении и имеет большие шансы покинуть АПЛ по окончании сезона. На данный момент клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 30 баллами и впереди их ждут очень сложные поединки. В прошлом туре «Лидс» смог забить на выезде в ворота «Манчестер Сити», но все равно проиграл (1:2), а ранее разгромно проиграл на выезде «Борнмуту» (1:4).

«Ньюкасл Юнайтед» еще не гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и нуждается в очках. «Сороки» сейчас располагаются на третьем месте с 65 баллами и опережают «Манчестер Юнайтед» на два пункта. В предстоящей встрече у гостей будет отличная возможность практически гарантировать себе место в четверке. Два последних матча «Ньюкасла Юнайтед» завершились домашним поражением от «Арсенала» (0:2) и победой над «Саутгемптоном» (3:1).

Информация для ставок

  • Десять последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ньюкасл Юнайтед» выиграл восемь из десяти последних поединков при двух поражениях
  • «Лидс» выиграл два из пяти последних матча с «сороками» при одном поражении
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой не очень результативно, и мы предлагаем не изменять традиция и сделать свой выбор в пользу малого количества голов. Поставить на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.28 2.39 1.63 1.89 2.00
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:34
Думается, что Ньюкасл с более сбалансированной и стабильной игрой, надежной обороной (29 за 33 тура пропущено против худшей у Лидса (69 за 35 тура - худший показатель в чемпионате) будет играть первым номером и давить на владения хозяев. Очередная смена тренера в бардаке очень вероятно с таким календарем приведет "павлинов" к вылету из АПЛ. У "сорок" весь сезон куда более стабильная игра, как и игровая форма на данный момент. Про мастерство и опыт футболистов вообще здесь молчим - на классе гости должны наказывать дружину Эллардайса здесь.
Гость
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