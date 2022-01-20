«Лидс» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги  (22.01.2022)

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вчера, 16:55

22 января 2022 года «Лидс» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Этот поединок пройдет на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров Фонбет, является «Лидс». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.75 и на победу «Ньюкасла» по 3.65. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

В этом сезоне у «Лидса» Марсело Бьелсы не очень хорошо получается навязать борьбу другим клубам. Команда идет на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 пункта. У коллектива пять побед, семь ничьих и восемь поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 39 мячей. В последних встречах «Лидс» выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:3, а также справился с «Бёрнли» 3:1 и уступил «Арсеналу» 1:4.

«Ньюкасл Юнайтед» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды одна победа, девять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 20 голов и пропустил 43 мяча. В последних матчах у «Ньюкасла» все очень плохо, побед нет, а очки продолжают ускользать — ничья с «Уотфордом» и с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1, а также поражение от «Манчестер Сити» 0:4.

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» не может выиграть вот уже шесть игр кряду

«Лидс» выиграл два матча из последних пяти

«Ньюкасл» забил два гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Ньюкасла» по коэффициенту 1.85. Несмотря на плохие результаты гостей, они могут преподнести сюрприз, клуб хорошо усилился в зимнее трансферное окно.