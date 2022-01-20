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«Лидс» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги  (22.01.2022)

вчера, 16:55

22 января 2022 года «Лидс» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Этот поединок пройдет на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.693.68
Фонбет 2.00 3.65 3.65
BetBoom 2.02 3.71 3.71

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров Фонбет, является «Лидс». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.75 и на победу «Ньюкасла» по 3.65. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

В этом сезоне у «Лидса» Марсело Бьелсы не очень хорошо получается навязать борьбу другим клубам. Команда идет на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 пункта. У коллектива пять побед, семь ничьих и восемь поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 39 мячей. В последних встречах «Лидс» выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:3, а также справился с «Бёрнли» 3:1 и уступил «Арсеналу» 1:4.

«Ньюкасл Юнайтед» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды одна победа, девять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 20 голов и пропустил 43 мяча. В последних матчах у «Ньюкасла» все очень плохо, побед нет, а очки продолжают ускользать — ничья с «Уотфордом» и с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1, а также поражение от «Манчестер Сити» 0:4.

Информация для ставок

  • «Ньюкасл Юнайтед» не может выиграть вот уже шесть игр кряду
  • «Лидс» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ньюкасл» забил два гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Ньюкасла» по коэффициенту 1.85. Несмотря на плохие результаты гостей, они могут преподнести сюрприз, клуб хорошо усилился в зимнее трансферное окно.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.77 1.26 2.31 1.62 1.83 2.00
Все комментарии
mqps5pmxbv56
mqps5pmxbv56
вчера в 20:10
Футбольный клуб «Лидс» одержит победу.
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