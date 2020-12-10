«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (11.12.2020)

«Лидс» и «Вест Хэм» открывают двенадцатый тур чемпионата Англии. У какой команды больше шансов на победу?
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1 : 2
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
По версии букмекерской конторы Мелбет, небольшим фаворитом поединка идет «Лидс». Коэффициент на их успех равен 2,18, ничья представлена котировкой 3,92, победу гостей можно сыграть за 3,22.
Тотал в этой встрече выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,65, а меньше за 2,38.
Форма команд
«Лидс» после неплохого старта сезона стал действовать гораздо хуже. В активе команды 14 набранных очков в одиннадцати проведенных поединках. В прошлом туре команда не сумела ничего противопоставить «Челси» (1:3). Крайне важно уже в ближайших поединках вернуть стабильность своим выступлениям, иначе претендовать на успех будет невероятно сложно.
«Вест Хэм» уступил в последнем проведенном поединке «Манчестер Юнайтед» (1:3). Теперь команде необходимо цепляться за очки, чтобы продолжать погоню за Топ-4 в АПЛ. Этим проигрышем была прервана серия из трех побед.
Информация для ставок
- Последний раз команды встречались друг с другом 17 марта 2012 года, расписав ничью (1:1)
- «Лидс» выиграл 4 из 10 последних домашних поединков
- «Вест Хэм» был сильнее в 5 из 10 последних выездных встреч
Прогноз
Тяжелый матч для обеих команд. Мы считаем, что всё-таки у хозяев несколько больше шансов. На домашней арене у «Лидса» фантастическая атмосфера, даже при отсутствии болельщиков дома команда выступает гораздо лучше, нежели на выезде.
Мы предлагаем сыграть победу «Лидса» с учетом форы (0) с коэффициентом 1,65 в букмекерской конторе Мелбет, так как они являются фаворитами грядущего противостояния. «Молотобойцы» не всегда стабильны в выездных поединках, мы считаем, что максимально успешный результат для них в грядущем поединке — это ничья, и тогда наша ставка сыграет на возврат.