«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (11.12.2020)

1607565937

10 декабря 2020, 05:05

«Лидс» и «Вест Хэм» открывают двенадцатый тур чемпионата Англии. У какой команды больше шансов на победу?

Ставки букмекеров

По версии букмекерской конторы Мелбет, небольшим фаворитом поединка идет «Лидс». Коэффициент на их успех равен 2,18, ничья представлена котировкой 3,92, победу гостей можно сыграть за 3,22.

Тотал в этой встрече выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,65, а меньше за 2,38.

Форма команд

«Лидс» после неплохого старта сезона стал действовать гораздо хуже. В активе команды 14 набранных очков в одиннадцати проведенных поединках. В прошлом туре команда не сумела ничего противопоставить «Челси» (1:3). Крайне важно уже в ближайших поединках вернуть стабильность своим выступлениям, иначе претендовать на успех будет невероятно сложно.

«Вест Хэм» уступил в последнем проведенном поединке «Манчестер Юнайтед» (1:3). Теперь команде необходимо цепляться за очки, чтобы продолжать погоню за Топ-4 в АПЛ . Этим проигрышем была прервана серия из трех побед.

Информация для ставок

Последний раз команды встречались друг с другом 17 марта 2012 года, расписав ничью (1:1)

«Лидс» выиграл 4 из 10 последних домашних поединков

«Вест Хэм» был сильнее в 5 из 10 последних выездных встреч

Прогноз

Тяжелый матч для обеих команд. Мы считаем, что всё-таки у хозяев несколько больше шансов. На домашней арене у «Лидса» фантастическая атмосфера, даже при отсутствии болельщиков дома команда выступает гораздо лучше, нежели на выезде.

Мы предлагаем сыграть победу «Лидса» с учетом форы (0) с коэффициентом 1,65 в букмекерской конторе Мелбет, так как они являются фаворитами грядущего противостояния. «Молотобойцы» не всегда стабильны в выездных поединках, мы считаем, что максимально успешный результат для них в грядущем поединке — это ничья, и тогда наша ставка сыграет на возврат.