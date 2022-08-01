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«Буде-Глимт» — «Жальгирис». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2022)

сегодня, 11:28
Буде-Глимт

Ставки букмекеров

«Буде-Глимт» считается очевидным фаворитом этого матча. Заключить пари на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.23. Шансы «Жальгириса» победить в Норвегии оцениваются в 12.00, а ничья играется по котировке 6.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.265.9110.99
Мелбет 1.23 6.15 12.00
1XBET 1.23 6.15 12.00

Эксперты также убеждены, что команды сыграют в результативном формате. Ставки на ТБ(2,5) гола можно взять по котировке 1.58, ТМ(2,5) – 2.33.

Форма команд

«Буде-Глимт» успешно преодолел два раунда квалификации Лиги чемпионов. Сначала норвежский клуб оказался сильней «Клаксвика» (3:0 и 1:3), а в предыдущем туре команда сокрушали на домашней арене «Линфилд» (8:0) после минимального поражения в гостях (0:1).

«Жальгирис» тоже прошел два раунда квалификации к главному клубному турниру Европы. Литовский коллектив оказался успешней «Балкан» (1:1 и 0:0), одолев соперника в дополнительных таймах, а затем ему удалось сенсационно выбить из отбора «Мальме», который был обыгран дважды (1:0 и 2:0).

Информация для ставок

  • Ставка ТБ(2.5) гола прошла в 3 последних матчах «Буде-Глимт»
  • «Жальгирис» забивал минимум два гола в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей
  • «Буде-Глимт» выиграл оба матча против «Жальгириса» на домашней арене

Прогноз

Атака «Буде-Глимт» и «Жальгириса» результативно сыграла в предыдущих матчах квалификации Лиги чемпионов. Поэтому, рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.65 1.77 2.05
Мелбет 2.28 1.60
1XBET 2.28 1.60
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:15
Поставлю на ничью !
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