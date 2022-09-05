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«Динамо» Загреб – «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.09.2022)

сегодня, 10:16
Челси

Ставки букмекеров

«Челси» считается фаворитом грядущего противостояния. Ставки на победу гостей в линии БК Лига Ставок принимаются по коэффициенту 1.52. Вероятность ничьи оценена экспертами в 4.64, а на победу «Динамо» Загреб можно поставить по котировке 7.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.854.691.49
Лига Ставок 6.60 4.60 1.48
Мелбет 7.10 4.68 1.51
1XBET 7.10 4.68 1.51

В росписи голов преимущество на стороне ставок с высокой результативностью. Вариант ТБ(2,5) идет по коэффициенту 1.72, против 2.10 на исход ТМ(2,5) гола.

Форма команд

Чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов, «Динамо» преодолело три раунда квалификации. В финальной стадии отбора клуб из Загреба встречался с норвежским «Буде-Глимт».

После поражения в гостях с минимальным счетом (0:1) хорватский чемпион обыграл соперника на домашней арене (2:1), а затем забил два гола в дополнительных таймах (4:1). Выделим, что накануне предстоящей встречи «Динамо» победило «Риеку» (3:1) в хорватской лиге.

«Челси», выигравший позапрошлый розыгрыш Лиги чемпионов, уступил «Реал» на четвертьфинальной стадии турнира в прошлом сезоне. Новую кампанию в АПЛ клуб из Лондона начал неубедительно, заработав только 10 очков за шесть туров.

После сенсационного поражения на поле «Саутгемптона» (1:2) игроки «Челси» сумели набрать три очка в домашней игре против «Вест Хэма» (2:1).

Информация для ставок

  • «Челси» сыграл на ТБ(2,5) гола в 5 из последних 6 матчей Лиги чемпионов
  • «Челси» забивал минимум два гола в 5 из прошлых 6 поединков турнира
  • Ставка ТБ(2,5) выиграла в 9 из последних 10 домашних матчей «Динамо» Загреб

Прогноз

У «Челси» есть проблемы с обороной в этом сезоне, чем может воспользоваться «Динамо» Загреб на домашней арене. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.38 2.08 1.81 1.63 2.38
Лига Ставок 2.09 1.72 1.65 2.21
Мелбет 2.14 1.83
1XBET 2.14 1.83
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