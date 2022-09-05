«Динамо» Загреб – «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.09.2022)

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сегодня, 10:16

Ставки букмекеров

«Челси» считается фаворитом грядущего противостояния. Ставки на победу гостей в линии БК Лига Ставок принимаются по коэффициенту 1.52. Вероятность ничьи оценена экспертами в 4.64, а на победу «Динамо» Загреб можно поставить по котировке 7.00.

В росписи голов преимущество на стороне ставок с высокой результативностью. Вариант ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.72, против 2.10 на исход ТМ(2,5) гола.

Форма команд

Чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов, «Динамо» преодолело три раунда квалификации. В финальной стадии отбора клуб из Загреба встречался с норвежским «Буде-Глимт».

После поражения в гостях с минимальным счетом (0:1) хорватский чемпион обыграл соперника на домашней арене (2:1), а затем забил два гола в дополнительных таймах (4:1). Выделим, что накануне предстоящей встречи «Динамо» победило «Риеку» (3:1) в хорватской лиге.

«Челси», выигравший позапрошлый розыгрыш Лиги чемпионов, уступил «Реал» на четвертьфинальной стадии турнира в прошлом сезоне. Новую кампанию в АПЛ клуб из Лондона начал неубедительно, заработав только 10 очков за шесть туров.

После сенсационного поражения на поле «Саутгемптона» (1:2) игроки «Челси» сумели набрать три очка в домашней игре против «Вест Хэма» (2:1).

Информация для ставок

«Челси» сыграл на ТБ (2,5) гола в 5 из последних 6 матчей Лиги чемпионов

(2,5) гола в 5 из последних 6 матчей Лиги чемпионов «Челси» забивал минимум два гола в 5 из прошлых 6 поединков турнира

Ставка ТБ (2,5) выиграла в 9 из последних 10 домашних матчей «Динамо» Загреб

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