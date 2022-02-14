«Интер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.02.2022)

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вчера, 16:55

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютного преимущества не имеет ни одна из команд. Поставить на победу «Интера» можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет. В случае успеха гостей зайдет коэффициент 3.78. Ничью предлагают по коэффициенту 3.66.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Интер» достаточно неплохо провел групповой этап турнира и спокойно вышел в плей-офф раунд со второго места из непростой группы. В чемпионате страны клуб в последнем туре расписал выездную ничью с «Наполи» (1:1), которая стоила ему первого места. Теперь отрыв от лидирующего «Милана» составляет один балл, но есть игра в запасе.

«Ливерпуль» набрал отличный ход и оформляет победу за победой. Из своей группы в ЛЧ команда вышла без проблем, так как оформила максимальное количество очков в шести матчах. В АПЛ коллектив также действует уверенно, в последних встречах обыграл «Лестер» и «Бернли» со счетом (2:0) и (1:0).

Информация для ставок

«Интер» выиграл лишь два из семи последних поединков (без учета дополнительного времени)

У «Ливерпуля» шесть побед подряд

Две минувшие очные встречи завершились победой «Ливерпуля» всухую (1:0) и (2:0)

В пяти последних матчах с участием «Интера» было забито минимум два гола

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками от обеих команд. Коллективы любят забивать и смеем предположить, что в данном матче без голов мы не останемся. Предлагаем поставить на «обе забьют» в БК Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.