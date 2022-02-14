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«Интер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.02.2022)

вчера, 16:55

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютного преимущества не имеет ни одна из команд. Поставить на победу «Интера» можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет. В случае успеха гостей зайдет коэффициент 3.78. Ничью предлагают по коэффициенту 3.66.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.583.692.09
Фонбет 3.45 3.60 2.05

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Интер» достаточно неплохо провел групповой этап турнира и спокойно вышел в плей-офф раунд со второго места из непростой группы. В чемпионате страны клуб в последнем туре расписал выездную ничью с «Наполи» (1:1), которая стоила ему первого места. Теперь отрыв от лидирующего «Милана» составляет один балл, но есть игра в запасе.

«Ливерпуль» набрал отличный ход и оформляет победу за победой. Из своей группы в ЛЧ команда вышла без проблем, так как оформила максимальное количество очков в шести матчах. В АПЛ коллектив также действует уверенно, в последних встречах обыграл «Лестер» и «Бернли» со счетом (2:0) и (1:0).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл лишь два из семи последних поединков (без учета дополнительного времени)
  • У «Ливерпуля» шесть побед подряд
  • Две минувшие очные встречи завершились победой «Ливерпуля» всухую (1:0) и (2:0)
  • В пяти последних матчах с участием «Интера» было забито минимум два гола

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками от обеих команд. Коллективы любят забивать и смеем предположить, что в данном матче без голов мы не останемся. Предлагаем поставить на «обе забьют» в БК Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.60 1.31 2.26 1.69 1.78 2.13
Фонбет 2.15 1.70
Все комментарии
vbhfjfb38usq
vbhfjfb38usq
вчера в 20:07
Футбольный клуб «Ливерпуль» одержит победу.
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