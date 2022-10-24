«Интер» — «Виктория» Пльзень. Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

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вчера, 16:38

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в успехе домашней команды, предлагая поставить на победу «Интера» по коэффициенту 1.16. За ничью предложена цена 9.30, а победа «Виктории» играется по котировке 23.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Интер» и «Виктория» продемонстрируют результативный футбол в Милане. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.47, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Интер» смог победить «Фиорентину» (4:3), одержав третью победу кряду в чемпионате Италии. Также футболисты миланского клуба заработали четыре очка по итогам двух матчей против «Барселоны», которая была обыграна на домашней арене (1:0), а в столице Каталонии зафиксирована результативная ничья (3:3). Как итог, «Интер» за два тура до финиша групповой стадии Лиги чемпионов закрепился на втором месте квартета.

«Виктория» вполне ожидаемо не составила конкуренции трем другим участникам квартета C. Все четыре поединка в группе чешский клуб проиграл с общим счетом 3:16, прочно обосновавшись на последнем месте турнирной таблицы без реальных шансов занять хотя бы третью позицию.

Информация для ставок

«Интер» забивал минимум два гола в 4 прошлых матчах

«Виктория» не побеждала в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей

«Интер» победил «Викторию» в гостях со счетом 2:0

Прогноз

«Интер» решит вопрос с проходом плей-офф Лиги чемпионов, если выиграет матч против «Виктории». Советуем поставить на фору (-1,5) гола с коэффициентом 1,43 в букмекерской конторе Лига Ставок.