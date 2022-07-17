«Карабах» — «Цюрих». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (19.07.2022)

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17 июля 2022, 10:20

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи считается «Карабах». Ставки на победу хозяев поля играются по коэффициенту 2.21. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.35, а победа «Цюриха» доступна за 3.45.

Эксперты также считают, что команды установят лимит на голы. Вариант ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

На стадии 1/8 финала квалификации Лиги Европы «Карабах» встречался с «Лехом». После минимального поражения в Польше (0:1) представитель Азербайджана разгромил соперника в домашней игре, забив ему пять мячей (5:1), тем самым заслужив проход в следующий тур.

«Цюрих» начинает выступления в квалификации Лиги чемпионов с четвертьфинала. В прошлом году команда завоевала чемпионский титул в Швейцарии, а новый сезон Суперлиги клуб из одноименного города начал с крупного поражения на поле «Янг Бойз» (0:4).

Информация для ставок

«Карабах» не проигрывал в 11 прошлых матчах на своем поле

«Цюрих» проиграл 3 из прошлых 4 гостевых матчей всех турниров

Ставка ТБ (2,5) прошла в 4 прошлых гостевых матчах «Цюриха»

Прогноз

«Карабах» мощно проводит матчи на домашней арене, а у «Цюриха» неважно идут дела в гостях. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Лига Ставок.