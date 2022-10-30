Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига чемпионов 2022/2023

«Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

вчера, 11:12
Копенгаген

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех гостей в этом противостоянии. Поставить на победу «Боруссии» можно по коэффициенту 1.78, за ничью предложена цена 4.18, а победа «Копенгагена» играется по котировке 4.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.663.821.73
Лига Ставок 4.50 4.10 1.75
Мелбет 4.78 4.28 1.74

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что «Копенгаген» и «Боруссия» проведут результативный поединок. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.77, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Копенгаген» лишился любых шансов продолжить выступления в еврокубках. В предыдущем туре Лиги чемпионов датский клуб потерпел третье поражение, уступив в гостях «Севилье» (0:3). Выделим, что в последнем туре чемпионата Дании футболисты «Копенгагена» смогли обыграть в гостях «Раннерс» (2:0).

«Боруссия» гарантировала себе проход в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Заработав восемь очков за пять туров, клуб из Дортмунда стал недосягаем для «Севильи». Напомним, что в предыдущем туре соревнований представитель Германии разделил очки с «Манчестер Сити» (0:0), а в рамках последнего тура Бундеслиги команда победила в гостях «Айнтрахт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» выиграла все 3 матча против «Копенгагена»
  • «Копенгаген» не забивал голы в 3 матчах против «Боруссии»
  • «Копенгаген» не выигрывал в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что «Боруссия» оправдает статус фаворита в игре против «Копенгагена». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.33 2.13 1.71 1.68 2.19
Лига Ставок 2.23 1.64 1.76 2.03
Мелбет 2.29 1.73
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:59
Победа гостей и тб 2,5
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 