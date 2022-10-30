«Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех гостей в этом противостоянии. Поставить на победу «Боруссии» можно по коэффициенту 1.78, за ничью предложена цена 4.18, а победа «Копенгагена» играется по котировке 4.62.

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что «Копенгаген» и «Боруссия» проведут результативный поединок. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.77, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Копенгаген» лишился любых шансов продолжить выступления в еврокубках. В предыдущем туре Лиги чемпионов датский клуб потерпел третье поражение, уступив в гостях «Севилье» (0:3). Выделим, что в последнем туре чемпионата Дании футболисты «Копенгагена» смогли обыграть в гостях «Раннерс» (2:0).

«Боруссия» гарантировала себе проход в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Заработав восемь очков за пять туров, клуб из Дортмунда стал недосягаем для «Севильи». Напомним, что в предыдущем туре соревнований представитель Германии разделил очки с «Манчестер Сити» (0:0), а в рамках последнего тура Бундеслиги команда победила в гостях «Айнтрахт» (2:1).

Информация для ставок

«Боруссия» выиграла все 3 матча против «Копенгагена»

«Копенгаген» не забивал голы в 3 матчах против «Боруссии»

«Копенгаген» не выигрывал в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что «Боруссия» оправдает статус фаворита в игре против «Копенгагена». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.