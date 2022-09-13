«Манчестер Сити» — «Боруссия Дортмунд». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 21:57

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.20, ничья в игре котируется по 7.80, а победа «Боруссии» по 13.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают от команд атакующей, открытой игры и как результат, большого количества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.33, а ТМ (2.5) за 3.25 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити» во внутреннем чемпионате, привычно для себя, идет в группе лидеров. Клуб располагается на второй строчке, уступая лидеру всего одно очко. На счету команды четыре победы и две ничьи, стоит также отметить, что «горожане» самая результативная команда АПЛ . В крайнем противостоянии с «Астон Виллой» победителя не выявлено (1:1). В первом туре Лиги Чемпионов, без особых проблем, на выезде, разгромлена депрессивная «Севилья» (4:0).

«Боруссия Дортмунд» по состоянию на сегодня выглядит не самой уверенной командой. Клуб испытывает проблемы как с самой игрой, так и с результатами. В Бундеслиге на счету «шмелей» четыре победы и два поражения от «Вердера» (2:3) и «РБ Лейпцига» (0:3). В стартовом туре Лиги Чемпионов на классе, при родных трибунах, был обыгран «Копенгаген» (3:0). Мы привыкли видеть от «Дортмунда» красивую, комбинационную игру, но на сей раз в соперниках один из мощнейших клубов Европы и действующий чемпион АПЛ , самой конкурентной лиги. Удастся ли клубу навязать «Сити» свой футбол – открытый вопрос.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» в шести из 10 последних домашних матчах забил более 2.5 голов

Семь из 10 последних выездных матчей «Боруссии Дортмунд» завершились с более 2.5 голами

В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.84 в БК Лига Ставок.