«Мольде» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.08.2023)

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вчера, 22:53

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров минимальное преимущество имеет «Галатасарай». В букмекерской конторе Лига Ставок победа гостей из Турции оценивается по коэффициенту 2.45. На успех «Мольде» в домашней игре можно поставить по коэффициенту 2.80, а ставка на ничью стоит 3.50.

Букмекеры склоняются к тому, что предстоящий матч подарит не меньше трёх мячей. На тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициент 1.80. На низовой матч ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 2.02. Если обе команды забьют в будущей встрече, игрок сможет рассчитать выигрыш по коэффициенту 1.64.

Форма команд

Футбольный клуб из Мольде в турнирной таблице чемпионата Норвегии на данный момент занимает четвёртое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «сине-белых». В рамках игры 18-го тура Элитсерии «Мольде» на выезде раскатал ничью с «Саннефьордом» (2:2). До встречи с действующим чемпионом Турции «сине-белые» в 1/2 плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграли фарерскую команду «Клаксвик» с общим счётом 3:2 по сумме двух встреч. На прошлых выходных «нулёвку» раскатал «Мольде» с «Волеренгой» в рамках домашней игры прошлого тура Элитсерии.

Первое место заняли «львы» из Стамбула по итогам прошлого сезона Суперлиги. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков за последнее время. Новый сезон чемпионата Турции «Галатасарай» начал с гостевой ничьи с командой «Кайсериспор» (0:0). Уверенно с общим счётом 4:0 по сумме двух встреч «львы» одолели «Олимпию» из Любляны в 1/2 плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Забив пару мячей, в сухую «Галатасарай» выиграл у «Трабзонспора» на прошлых выходных в игре 2-го тура чемпионата Турции.

Информация для ставок

Три матча с участием «сине-белых» из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из пяти крайних поединков «Галатасарай» выиграл в четырёх встречах

За такой же период «Мольде» взял верх над своими соперниками в двух матчах.

Прогноз

«Мольде» прекрасно понимает, что сдержать натиск «львов» на их поле в Стамбуле будет непросто, поэтому в предстоящей домашней игре необходимо забивать и забивать много. Скорее всего, «сине-белые» сыграют в атакующий открытый футбол. Коэффициент 2.80 предлагает букмекерская контора Лига Ставок на победу «Мольде».