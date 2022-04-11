«Реал» Мадрид – «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.04.2022)

Ставки букмекеров
Шансы команд в предстоящей игре аналитики букмекерской конторы Фонбет распределили так: победа «Реала» играется по коэффициенту 2.40, на ничью можно поставить с котировкой 3.68, а победа «Челси» оценивается в 2.85.
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Эксперты также прогнозируют результативный футбол в Мадриде. К примеру, исход ТБ(2,5) гола получил цену 1.80, ТМ(2,5) – 2.03.
Форма команд
«Реал» победил «Челси» в Лондоне со счетом 3:1. Так испанский клуб стал очевидным фаворитом накануне ответной встречи, которую он проведет при поддержке своих болельщиков.
Напомним, что на предыдущей стадии Лиги чемпионов дружина Карло Анчелотти справилась с ПСЖ (0:1 и 3:1), а у «Челси» на этом же раунде турнира был менее грозный соперник из Франции «Лилль» (2:0 и 2:1).
Накануне этой игры команды провели дежурные встречи в национальных чемпионатах. «Реал» в Ла Лиге отметился скромной победой над «Хетафе» (2:0), а вот атака «Челси» прилично порезвилась на поле «Саутгемптона», которому удалось забить шесть мячей (6:0).
К слову, в минувшем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы пути оппонентов пересеклись на стадии полуфинала. Тогда после ничьей в Мадриде (1:1) «Челси» обыграл «Реал» в Лондоне (2:0), а затем выиграл соревнования.
Информация для ставок
- «Реал» и «Челси» обменивались голами в 4 из последних 5 очных встреч
- «Реал» пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей на домашней арене
- В активе «Челси» 8 побед подряд в гостевых матчах всех турниров
Прогноз
Ставка с условием «обе забьют – да» видится оптимальным решением для этой встречи. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.55.
Теперь вернемся к Челси и видим, что полностью взыграло самолюбие этого прославленного коллектива после 2-х подряд осечек в рамках АПЛ и ЛЧ с Брентфордом и Мадридом. Ведь далее "синие" отнюдь не стали экономить силы перед ответкой в Испании, а просто взяли и порвали на британский флаг оборону достаточно крепкого Саутгемптона на его поле с очень крупным счетом 6:0. Продемонстрировав таким образом настоящий мужской характер с явным намеком, что и "галактикос" рано расслабляться. Мы вам, дескать, еще покажем кузькину и прочую мать!
Уж не знаю, чем там все закончится в очередной разборке мировых грандов в облике Реал Мадрида и Челси, только вот совсем не верится, что лондонский монстр уедет из столицы Испании ни солона хлебавши впереди. Этого совсем не может быть, учитывая накал подобного матча, приковывающего к себе внимание всей футбольной планеты. Считаю, что не мытьем, так катаньем, но один мяч все же проникнет тут в хозяйские ворота. А там и до очередного сюрприза ведь не далеко, смотрим и кайфуем от настоящего качественного зрелища.
Теперь вернемся к Челси и видим, что полностью взыграло самолюбие этого прославленного коллектива после 2-х подряд осечек в рамках АПЛ и ЛЧ с Брентфордом и Мадридом. Ведь далее "синие" отнюдь не стали экономить силы перед ответкой в Испании, а просто взяли и порвали на британский флаг оборону достаточно крепкого Саутгемптона на его поле с очень крупным счетом 6:0. Продемонстрировав таким образом настоящий мужской характер с явным намеком, что и "галактикос" рано расслабляться. Мы вам, дескать, еще покажем кузькину и прочую мать!
Уж не знаю, чем там все закончится в очередной разборке мировых грандов в облике Реал Мадрида и Челси, только вот совсем не верится, что лондонский монстр уедет из столицы Испании ни солона хлебавши впереди. Этого совсем не может быть, учитывая накал подобного матча, приковывающего к себе внимание всей футбольной планеты. Считаю, что не мытьем, так катаньем, но один мяч все же проникнет тут в хозяйские ворота. А там и до очередного сюрприза ведь не далеко, смотрим и кайфуем от настоящего качественного зрелища.