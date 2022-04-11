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«Реал» Мадрид – «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.04.2022)

вчера, 15:37
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

Шансы команд в предстоящей игре аналитики букмекерской конторы Фонбет распределили так: победа «Реала» играется по коэффициенту 2.40, на ничью можно поставить с котировкой 3.68, а победа «Челси» оценивается в 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.622.85
Фонбет 2.50 3.55 2.75
Мелбет 2.53 3.70 2.85
1XBET 2.53 3.70 2.85

Эксперты также прогнозируют результативный футбол в Мадриде. К примеру, исход ТБ(2,5) гола получил цену 1.80, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Реал» победил «Челси» в Лондоне со счетом 3:1. Так испанский клуб стал очевидным фаворитом накануне ответной встречи, которую он проведет при поддержке своих болельщиков.

Напомним, что на предыдущей стадии Лиги чемпионов дружина Карло Анчелотти справилась с ПСЖ (0:1 и 3:1), а у «Челси» на этом же раунде турнира был менее грозный соперник из Франции «Лилль» (2:0 и 2:1).

Накануне этой игры команды провели дежурные встречи в национальных чемпионатах. «Реал» в Ла Лиге отметился скромной победой над «Хетафе» (2:0), а вот атака «Челси» прилично порезвилась на поле «Саутгемптона», которому удалось забить шесть мячей (6:0).

К слову, в минувшем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы пути оппонентов пересеклись на стадии полуфинала. Тогда после ничьей в Мадриде (1:1) «Челси» обыграл «Реал» в Лондоне (2:0), а затем выиграл соревнования.

Информация для ставок

  • «Реал» и «Челси» обменивались голами в 4 из последних 5 очных встреч
  • «Реал» пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей на домашней арене
  • В активе «Челси» 8 побед подряд в гостевых матчах всех турниров

Прогноз

Ставка с условием «обе забьют – да» видится оптимальным решением для этой встречи. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.36 2.11 1.80 1.65 2.30
Фонбет 2.07 1.78
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:18
100% ➕️ ➕️ ➕️ ☝️👍🙋‍♂️✊️
Gahi
Gahi
вчера в 20:10
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 17:28
Может быть, но думаю, Реал снова победит.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:50
Будет ничья, Реал пройдет дальше. Боевая ничья.
shlomo
shlomo
вчера в 15:56
Реал Мадрид сделал 3 гигантских шага в полуфинал действующей Лиги Чемпионов УЕФА, оформив хет-трик на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж в воротах обладателя главного международного клубного трофея образца прошлого сезона (победа 3:1). Как мы видим, пропустив при этом и в собственные врата. Но, если бы чуть поточнее были неделю назад игроки Челси, то сейчас перспективы Мадрида выглядели не столь радужными....
Теперь вернемся к Челси и видим, что полностью взыграло самолюбие этого прославленного коллектива после 2-х подряд осечек в рамках АПЛ и ЛЧ с Брентфордом и Мадридом. Ведь далее "синие" отнюдь не стали экономить силы перед ответкой в Испании, а просто взяли и порвали на британский флаг оборону достаточно крепкого Саутгемптона на его поле с очень крупным счетом 6:0. Продемонстрировав таким образом настоящий мужской характер с явным намеком, что и "галактикос" рано расслабляться. Мы вам, дескать, еще покажем кузькину и прочую мать!
Уж не знаю, чем там все закончится в очередной разборке мировых грандов в облике Реал Мадрида и Челси, только вот совсем не верится, что лондонский монстр уедет из столицы Испании ни солона хлебавши впереди. Этого совсем не может быть, учитывая накал подобного матча, приковывающего к себе внимание всей футбольной планеты. Считаю, что не мытьем, так катаньем, но один мяч все же проникнет тут в хозяйские ворота. А там и до очередного сюрприза ведь не далеко, смотрим и кайфуем от настоящего качественного зрелища.
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