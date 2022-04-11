«Реал» Мадрид – «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.04.2022)

1649680679

вчера, 15:37

Ставки букмекеров

Шансы команд в предстоящей игре аналитики букмекерской конторы Фонбет распределили так: победа «Реала» играется по коэффициенту 2.40, на ничью можно поставить с котировкой 3.68, а победа «Челси» оценивается в 2.85.

Эксперты также прогнозируют результативный футбол в Мадриде. К примеру, исход ТБ (2,5) гола получил цену 1.80, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Реал» победил «Челси» в Лондоне со счетом 3:1. Так испанский клуб стал очевидным фаворитом накануне ответной встречи, которую он проведет при поддержке своих болельщиков.

Напомним, что на предыдущей стадии Лиги чемпионов дружина Карло Анчелотти справилась с ПСЖ (0:1 и 3:1), а у «Челси» на этом же раунде турнира был менее грозный соперник из Франции «Лилль» (2:0 и 2:1).

Накануне этой игры команды провели дежурные встречи в национальных чемпионатах. «Реал» в Ла Лиге отметился скромной победой над «Хетафе» (2:0), а вот атака «Челси» прилично порезвилась на поле «Саутгемптона», которому удалось забить шесть мячей (6:0).

К слову, в минувшем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы пути оппонентов пересеклись на стадии полуфинала. Тогда после ничьей в Мадриде (1:1) «Челси» обыграл «Реал» в Лондоне (2:0), а затем выиграл соревнования.

Информация для ставок

«Реал» и «Челси» обменивались голами в 4 из последних 5 очных встреч

«Реал» пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей на домашней арене

В активе «Челси» 8 побед подряд в гостевых матчах всех турниров

Прогноз

Ставка с условием «обе забьют – да» видится оптимальным решением для этой встречи. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.55.