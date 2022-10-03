«Зальцбург» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

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вчера, 14:16

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Зальцбург» фаворитом этого противостояния. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73. Вероятность ничьи аналитики компании Лига Ставок оценивают в 4.10, а победа «Динамо» Загреба идет по котировке 4.70.

Эксперты также считают, что матч в Австрии получится результативным. Сыграть ставку на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.82, исход ТМ(2,5) котируется в 2.06.

Форма команд

«Зальцбург» заработал два очка, расположившись на третьем месте группы. Представитель Австрии в Лиге чемпионов поочередно сыграл вничью с «Миланом» и «Челси» (1:1).

В австрийской Бундеслиге «Зальцбург» удерживает лидерство турнирной таблицы, показав следующие результаты в десяти проведенных турах: семь побед, две ничьи и одно поражение. Выделим, что накануне предстоящего матча команда не смогла обыграть на домашней арене ЛАСК (1:1).

«Динамо» базируется на втором месте квартета, пополнив счет на три балла. Клуб из Загреба в стартовом туре Лиги чемпионов сенсационно победил на своем поле «Челси» (1:0), но затем уступил в гостях «Милану» (1:3).

В национальном чемпионате Хорватии «Динамо» выиграло 10 из 11 матчей, уверенно заняв первую строчку рейтинга, а в последнем туре лиги команда разгромила на домашней арене «Белупо» (4:1).

Информация для ставок

«Динамо» сыграло на ТБ (2,5) гола в 4 прошлых матчах

(2,5) гола в 4 прошлых матчах «Зальцбург» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей всех турниров

«Зальцбург» и «Динамо» Загреб обменялись голами во всех шести очных встречах

Прогноз

Защита «Зальцбурга» действует не надежно, чем в предстоящем матче может воспользоваться «Динамо». Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.