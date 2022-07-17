«Жальгирис» — «Мальме». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (19.07.2022)

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17 июля 2022, 10:12

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этой игре на стороне гостевой команды. Заключить пари на победу «Мальме» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.77, за ничью предложена цена 3.75, а победа «Жальгириса» играется по котировке 4.80.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Жальгирис» на предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов встречался с «Балканами. После гостевой ничьи (1:1) представитель Литвы зафиксировал домашнюю ничью с оппонентом (0:0), а обыграть его удалось за счет единственного гола в дополнительных таймах.

„Мальме“ в прошлом этапе отбора к самому престижному клубному турниру Европы встречался с „Викингуром“ из Рейкьявика. После домашней победы над оппонентом со счетом 3:2, шведский коллектив удержал ничейный счет на домашней арене (3:3), получив право пройти в четвертьфинл квалификации.

Информация для ставок

„Жальгирис“ не проигрывал в 9 из прошлых 10 матчей на своем поле

„Мальме“ пропускал голы в 4 из последних 6 матчей всех турниров

„Мальме“ не побеждал в 7 из предыдущих 10 гостевых матчей всех соревнований

Прогноз

У „Мальме“ есть проблемы с защитой, которыми должен в домашних условиях пользоваться „Жальгирис“. Рекомендуем поставить на „обе забьют – да“ по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Лига Ставок.