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«Жальгирис» — «Мальме». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (19.07.2022)

17 июля 2022, 10:12
Мальме

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этой игре на стороне гостевой команды. Заключить пари на победу «Мальме» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.77, за ничью предложена цена 3.75, а победа «Жальгириса» играется по котировке 4.80.

Лига чемпионов 2022/2023
Жальгирис
Мальме
ВыигрышНичья
1 : 0
завершен
19 июля 2022, 19:00
вторник
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Жальгирис» на предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов встречался с «Балканами. После гостевой ничьи (1:1) представитель Литвы зафиксировал домашнюю ничью с оппонентом (0:0), а обыграть его удалось за счет единственного гола в дополнительных таймах.

„Мальме“ в прошлом этапе отбора к самому престижному клубному турниру Европы встречался с „Викингуром“ из Рейкьявика. После домашней победы над оппонентом со счетом 3:2, шведский коллектив удержал ничейный счет на домашней арене (3:3), получив право пройти в четвертьфинл квалификации.

Информация для ставок

  • „Жальгирис“ не проигрывал в 9 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • „Мальме“ пропускал голы в 4 из последних 6 матчей всех турниров
  • „Мальме“ не побеждал в 7 из предыдущих 10 гостевых матчей всех соревнований

Прогноз

У „Мальме“ есть проблемы с защитой, которыми должен в домашних условиях пользоваться „Жальгирис“. Рекомендуем поставить на „обе забьют – да“ по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
s7j5jrkn9hut
s7j5jrkn9hut
17 июля в 16:48
Победу одержит «Мальме»
2n3sz6y3y8tn
2n3sz6y3y8tn
17 июля в 13:11
Фаворит матча «Мальме»
shlomo
shlomo
17 июля в 10:31
Игра на три результата
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