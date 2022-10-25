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АЕК (Ларнака) — «Динамо» (Киев). Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 11:46
АЕК (Ларнака)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче «Динамо» не являются. Киевляне играют в гостях, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.27. Успех АЕКа оценивается по коэффициенту 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.28.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.263.342.34
Лига Ставок 3.25 3.35 2.30
Мелбет 3.30 3.40 2.38
1XBET 3.30 3.40 2.38

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.22. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

АЕК проиграл в четвертом туре ЛЕ турецкому «Фенербахче» (1:2) и крайне усложнил себе задачу оформления путевки в Лигу конференций. Тем не менее команда все еще находится на третьем месте и опережает своего нынешнего соперника на три очка. Также несколько дней назад клуб в рамках чемпионата Кипра побывал в гостях у АПОЭЛа и уступил с минимальным счетом (0:1).

«Динамо» не сумело зацепиться за три очка в последней игре национального чемпионата против «Ворсклы», расписав ничью (1:1). Киевский коллектив продолжает штормить и ноль очков за четыре тура Лиги Европы тому яркое подтверждение. В третьем и четвертом туре клуб уступил «Ренну» (1:2) и (0:1).

Информация для ставок

  • АЕК четыре раза победил и четыре раза проиграл в последних восьми поединках
  • У «Динамо» лишь одна победа в последних пяти матчах
  • Три из четырех последних игр АЕКа завершились результатом «обе забьют»
  • Пять из шести последних выездных встреч «Динамо» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Матч с участием данных клубов будет наполнен большим количеством единоборств на каждом участке поля. Скорее всего, мы не удивим большого количества опасных атак и голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.68 1.68 2.25 1.34 3.37
Лига Ставок 2.26 1.62 1.67 2.16
Мелбет 1.73 2.29
1XBET 1.73 2.29
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