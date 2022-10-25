АЕК (Ларнака) — «Динамо» (Киев). Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

1666687593

вчера, 11:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче «Динамо» не являются. Киевляне играют в гостях, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.27. Успех АЕКа оценивается по коэффициенту 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.28.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.22. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

АЕК проиграл в четвертом туре ЛЕ турецкому «Фенербахче» (1:2) и крайне усложнил себе задачу оформления путевки в Лигу конференций. Тем не менее команда все еще находится на третьем месте и опережает своего нынешнего соперника на три очка. Также несколько дней назад клуб в рамках чемпионата Кипра побывал в гостях у АПОЭЛа и уступил с минимальным счетом (0:1).

«Динамо» не сумело зацепиться за три очка в последней игре национального чемпионата против «Ворсклы», расписав ничью (1:1). Киевский коллектив продолжает штормить и ноль очков за четыре тура Лиги Европы тому яркое подтверждение. В третьем и четвертом туре клуб уступил «Ренну» (1:2) и (0:1).

Информация для ставок

АЕК четыре раза победил и четыре раза проиграл в последних восьми поединках

четыре раза победил и четыре раза проиграл в последних восьми поединках У «Динамо» лишь одна победа в последних пяти матчах

Три из четырех последних игр АЕКа завершились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних выездных встреч «Динамо» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Матч с участием данных клубов будет наполнен большим количеством единоборств на каждом участке поля. Скорее всего, мы не удивим большого количества опасных атак и голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.