АЕК — «Днепр-1». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

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сегодня, 14:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры так и не определились с явным фаворитом в этом матче, но отдали предпочтение киприотам. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Днепра-1» оценивается коэффициентом 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Сделать прогноз на низовой матч (тотал меньше 2.5) можно по коэффициенту 1.71. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.92.

Форма команд

АЕК еще не успел стартовать в национальных соревнованиях, поэтому продолжает целенаправленно готовиться лишь к квалификации еврокубков. Коллектив в минувшей стадии с трудом прошел сербский «Партизан», обыграв его (4:3) по сумме двух матчей, а в первом поединке с украинским «Днепром-1» оказался чуть сильнее (2:1).

Бронзовый призер чемпионата Украины не принимал участия в более ранних стадиях квалификации, и игра в прошлый четверг стала первой официальной для клуба за последние полгода. Команда выглядела неплохо и в итоге смогла в конце встречи забить гол, который оставляет еще неплохие шансы на борьбу и выход в группу ЛЕ .

Информация для ставок

АЕК пять раз сыграл вничью в последних семи встречах

пять раз сыграл вничью в последних семи встречах У «Днепра-1» лишь одна победа в последних пяти матчах

Восемь последних встреч АЕКа закончились результатом «обе забьют»

Четыре из шести последних игр с участием «Днепра-1» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В матче отсутствует явный фаворит, но преимущество, скорее всего, будет на стороне хозяев поля. Украинцам некуда отступать и они также будут стараться атаковать, поэтому смеем предположить, что снова увидим обмен голами, на который и предлагаем поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.