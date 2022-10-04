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«Арсенал» — «Будё-Глимт». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

вчера, 16:48
Буде-Глимт

Ставки букмекеров

«Арсенал» играет в дома, и является фаворитом встречи. Поставить на победу английского клуба с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 7.3, а победа хозяев залетит по коэффициенту 13.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.236.8711.56
Лига Ставок 1.24 7.00 11.00
Мелбет 1.25 7.30 13.00
1XBET 1.25 7.30 13.00

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.6 (ТБ 3). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.4. Обмен голами в этой игре стоит 1.9.

Форма команд

«Арсенал» вынужден был пропустить минувший тур Лиги Европы в связи со смертью Королевы и поэтому команда имеет лишь три очка в активе на данном этапе сезона. В национальном чемпионате клуб идет среди лидеров, в последних турах обыграв «Тоттенхэм» (3:1) и «Брентфорд» (3:0).

«Буде-Глимт» в минувшем туре своего чемпионата разбил на выезде «Лиллестрем» (4:1) и закрепился на второй строчке в таблице. В Лиге Европы команда идет на первой строчке, набрав четыре очка благодаря победе над «Цюрихом» (2:1) и ничьей с ПСВ (1:1).

Информация для ставок

  • «Арсенал» одержал девять побед в последних десяти играх
  • У «Буде-Глимта» две победы в последних шести поединках
  • Восемь последних матчей «Арсенала» завершились результатом ТБ 2.5
  • Шесть минувших встреч с участием «Буде-Глимта» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» с первых минут пойдет в атаку и будет стараться забивать. Верим в успех хозяев поля и предлагаем сделать ставку на победу «канониров» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.43 2.30 1.64
Лига Ставок 2.35 1.57
Мелбет 2.81 1.39
1XBET 2.81 1.39
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:10
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 19:06
Арсенал фаворит этого матча
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