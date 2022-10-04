«Арсенал» — «Будё-Глимт». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 16:48

Ставки букмекеров

«Арсенал» играет в дома, и является фаворитом встречи. Поставить на победу английского клуба с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 7.3, а победа хозяев залетит по коэффициенту 13.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.6 ( ТБ 3). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.4. Обмен голами в этой игре стоит 1.9.

Форма команд

«Арсенал» вынужден был пропустить минувший тур Лиги Европы в связи со смертью Королевы и поэтому команда имеет лишь три очка в активе на данном этапе сезона. В национальном чемпионате клуб идет среди лидеров, в последних турах обыграв «Тоттенхэм» (3:1) и «Брентфорд» (3:0).

«Буде-Глимт» в минувшем туре своего чемпионата разбил на выезде «Лиллестрем» (4:1) и закрепился на второй строчке в таблице. В Лиге Европы команда идет на первой строчке, набрав четыре очка благодаря победе над «Цюрихом» (2:1) и ничьей с ПСВ (1:1).

Информация для ставок

«Арсенал» одержал девять побед в последних десяти играх

У «Буде-Глимта» две победы в последних шести поединках

Восемь последних матчей «Арсенала» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть минувших встреч с участием «Буде-Глимта» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» с первых минут пойдет в атаку и будет стараться забивать. Верим в успех хозяев поля и предлагаем сделать ставку на победу «канониров» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.