«Аустрия» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

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сегодня, 12:28

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 3.06, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 2.3. На ничейный результат дается коэффициент 3.3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.87. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аустрия» еще не принимала участия в квалификации еврокубков, но успела стартовать в национальном чемпионате. В последних двух поединках удалось обыграть «Тироль» (2:1), но также было зафиксировано поражение от «Альтаха» в голевой перестрелке (2:3). Коллектив готов к старту ЛЕ и подходит к поединку в отличном настроении.

«Фенербахче» после вылета в ЛЧ от киевского «Динамо» прошел стадию квалификации Лиги Европы, где разобрался в двух матчах с чешским «Словацко» (3:0) и (1:1). Турецкий коллектив не намерен останавливаться и приложит максимум усилий для прохождения в групповой этап турнира.

Информация для ставок

«Аустрия» одержала победу всего один раз в последних четырех матчах

У «Фенербахче» четыре ничьих в последних пяти встречах

В 11 из 12 последних поединках «Аустрии» был зафиксирован результат ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних игр «Фенербахче» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Мы станем свидетелем поединка двух равных по классу команд. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.