«Аустрия» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

Ставки букмекеров
Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 3.06, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 2.3. На ничейный результат дается коэффициент 3.3.
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18 августа 2022, 22:00
четверг
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.87. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Аустрия» еще не принимала участия в квалификации еврокубков, но успела стартовать в национальном чемпионате. В последних двух поединках удалось обыграть «Тироль» (2:1), но также было зафиксировано поражение от «Альтаха» в голевой перестрелке (2:3). Коллектив готов к старту ЛЕ и подходит к поединку в отличном настроении.
«Фенербахче» после вылета в ЛЧ от киевского «Динамо» прошел стадию квалификации Лиги Европы, где разобрался в двух матчах с чешским «Словацко» (3:0) и (1:1). Турецкий коллектив не намерен останавливаться и приложит максимум усилий для прохождения в групповой этап турнира.
Информация для ставок
- «Аустрия» одержала победу всего один раз в последних четырех матчах
- У «Фенербахче» четыре ничьих в последних пяти встречах
- В 11 из 12 последних поединках «Аустрии» был зафиксирован результат ТБ 2.5
- Три из четырех последних игр «Фенербахче» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Мы станем свидетелем поединка двух равных по классу команд. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.