«Брага» — «Рояль Унион». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Браги» можно по коэффициенту 1.88 – хозяева поля идут фаворитом этого противостояния. В линии букмекерской конторы Лига Ставок ничья играется по котировке 3.58, а победа «Рояль Униона» находится на отметке 4.80.

Аналитики букмекера также склоняются к тому, что в Португалии команды установят лимит на забитые голы. Так пари на ТМ(2,5) идут по котировке 1.80, ТБ (2,5) гола – 2.00.

Форма команд

Встречаются два лидера группы, набравшие максимум очков в двух первых турах. «Брага» начала выступления в Лиге Европы с гостевой победы над «Мальме» (2:0), а затем представитель Португалии с минимальным счетом обыграл берлинский «Унион» на домашней арене (1:0).

«Рояль Унион», в свою очередь, в стартовом туре победил в гостях немецкий «Унион» (1:0), а потом разобрался на домашней арене с «Мальме» (3:2), забив сопернику три гола.

Накануне очного противостояния команды показали разные результаты в национальных чемпионатах. «Брага» зафиксировала первое поражение в португальской лиге, проиграв в гостях «Порту» (1:4), а «Унион» успешно выступил на поле «Хеверли Лувен» (3:0), забив сопернику три безответных гола.

Информация для ставок

«Брага» побеждала в 4 последних матчах на домашней арене

«Рояль Унион» побеждал в 4 прошлых гостевых поединках

«Рояль Унион» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 4 поединков

Прогноз

«Брага» и «Рояль Унион» не испытывают проблем с забитыми голами, поэтому в очном противостоянии двух лидеров группы мы ожидаем результативный футбол. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Лига Ставок.