«Цюрих» — «Линфилд». Прогноз на матч Лиги Европы (11.08.2022)

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сегодня, 13:28

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Лига Ставок является «Цюрих». Коэффициент его на победу с форой (-1.5) составляет 1.7. На сенсационный успех «Линфилда» дают коэффициент 11, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.4. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Цюрих» удачно съездил в Северную Ирландию на первую встречу и привез оттуда достаточно комфортный результат (2:0). На выходных коллектив н своем поле принимал «Сьон» в рамках национального чемпионата и был неожиданно разгромлен со счетом (0:3). Несмотря на неудачу, футболисты в полной боевой готовности подходят к ответному поединку и готовы повторно подтвердить свое превосходство.

«Линфилд» после неудачи в первой игре в местном чемпионате участия не принимал и полноценно готовился к ответке. Команда желает сотворить сенсацию и порадовать болельщиков победой, но все понимают, что сделать это будет очень сложно.

Информация для ставок

«Цюрих» выиграл лишь два из восьми последних поединков

«»Линфилд» выиграл пять из семи последних матчей

Четыре из пяти последних встреч и «Цюриха» и «Линфилда» закончились результатом «обе забьют – нет»

«Цюрих» пропускает по два гола в трех из четырех последних играх (с учетом дополнительного времени)

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут хозяева. Скорее всего, «Цюрих» возьмет мяч под свой контроль, и доведут поединок до уверенного победного конца. Сделать ставку на победу швейцарского клуба с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.7.