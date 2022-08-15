«Днепр-1» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

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сегодня, 12:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры так и не определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.83 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Днепра-1» оценивается коэффициентом 2.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Сделать прогноз на низовой матч (тотал меньше 2.5) можно по коэффициенту 1.71. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» готовился к старту квалификации в ЛЕ посредством контрольных поединков и успел за последний месяц провести ничейные встречи с «Бейтаром» (1:1) и «Аль-Насром» (0:0), а также удалось без проблем разгромить «Бельтинцы» со счетом (3:0).

АЕК в свою очередь уже успел покинуть Лигу чемпионов и пройти один раунд квалификации Лига Европы. Команда не смогла в серии пенальти одолеть датский «Мидтьюлланд», но дальше оказалась сильнее сербского «Партизана», обыграв его (4:3) по сумме двух матчей.

Информация для ставок

«Днепр-1» выиграл лишь один из четырех последних поединков

У АЕКа пять ничьих в последних шести играх

Три из пяти последних встреч с участием «Днепра-1» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Семь последних матчей АЕКа закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В матче отсутствует фаворит и абсолютно непонятно, кто будет владеть преимуществом и вести игру, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.