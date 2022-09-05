«Фенербахче» — «Динамо» (Киев). Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

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вчера, 12:03

Ставки букмекеров

Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и абсолютное предпочтение отдали туркам. На победу «Фенербахче» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Поверить в успех киевлян любой игрок может по коэффициенту 5.4. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.22.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Фенербахче» желает отомстить киевскому клуб за вылет из Лиги чемпионов и все-таки обыграть их в присутствии своих болельщиков. Команда в местном чемпионате идет достаточно неплохо, после пяти туров занимает третье место, имея 10 очков в копилке.

«Динамо» в свою очередь имеет максимально неприятную серию из поражений и не может выиграть даже в ослабленном чемпионате Украины. В последних турах подопечные Мирчи Луческу сразились с «Днепром-1» и «Зарей» и были биты со счетом (0:3) и (2:3) соответственно.

Информация для ставок

«Фенербахче» одержал пять побед в последних шести играх

«Динамо» проиграло четыре матча кряду

Пять минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5 (без учета дополнительного времени)

Четыре из шести последних поединков и «Фенербахче» и «Динамо» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой встрече можно ожидать футбол высокого уровня. Принципиальная встреча, которая заставит всех выкладываться на максимум. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем сделать традиционную ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.