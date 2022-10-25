«Фенербахче» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 11:49

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке не отдают предпочтение французам. Победа «Ренна» оценивается в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.85. Успешное выступление «Фенербахче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.7. В случае ничьи порадует коэффициент 3.05.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.87. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Фенербахче» набрал отличную форму и радует своих поклонников большим количеством забитых голов и оформленных побед. В последних турах чемпионата коллектив всухую обыграл «Истанбул Башакшехир» и «Анкарагюджю» (1:0) и (3:0), а в Лиге Европы разобрался с АЕКом (2:0) и (2:1), чем обеспечил себе место в плей-офф раунде турнира.

«Ренн» в свою очередь также имеет красивую победную и беспроигрышные серии. Французы красиво разобрались с «Анже» (2:1) и «Лионом» (3:2) в минувших турах Лиги 1. В еврокубках у команды тоже все прекрасно, имеет 10 очков после четырех игр и уже гарантировала себе участием в следующей стадии ЛЕ .

Информация для ставок

Победная серия «Фенербахче» насчитывает пять игр

Беспроигрышная серия «Ренна» серия составляет 12 матчей (девять побед и три ничьих)

Три из четырех последних встречи «Фенербахче» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Девять из двенадцати последних поединков «Ренна» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче сразятся два претендента на первое место в группе. Кто победит, тот и начнет участие в плей-офф одной стадией позже. Учитывая одинаково хорошую форму обеих клубов, сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем поверить в обмен голами в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.