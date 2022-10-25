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«Фенербахче» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 11:49
Ренн

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке не отдают предпочтение французам. Победа «Ренна» оценивается в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.85. Успешное выступление «Фенербахче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.7. В случае ничьи порадует коэффициент 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.683.202.88
Лига Ставок 2.70 3.25 2.75
Мелбет 2.69 3.34 2.90
1XBET 2.69 3.34 2.90

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.87. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Фенербахче» набрал отличную форму и радует своих поклонников большим количеством забитых голов и оформленных побед. В последних турах чемпионата коллектив всухую обыграл «Истанбул Башакшехир» и «Анкарагюджю» (1:0) и (3:0), а в Лиге Европы разобрался с АЕКом (2:0) и (2:1), чем обеспечил себе место в плей-офф раунде турнира.

«Ренн» в свою очередь также имеет красивую победную и беспроигрышные серии. Французы красиво разобрались с «Анже» (2:1) и «Лионом» (3:2) в минувших турах Лиги 1. В еврокубках у команды тоже все прекрасно, имеет 10 очков после четырех игр и уже гарантировала себе участием в следующей стадии ЛЕ.

Информация для ставок

  • Победная серия «Фенербахче» насчитывает пять игр
  • Беспроигрышная серия «Ренна» серия составляет 12 матчей (девять побед и три ничьих)
  • Три из четырех последних встречи «Фенербахче» завершились результатом ТБ 2.5
  • Девять из двенадцати последних поединков «Ренна» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче сразятся два претендента на первое место в группе. Кто победит, тот и начнет участие в плей-офф одной стадией позже. Учитывая одинаково хорошую форму обеих клубов, сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем поверить в обмен голами в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.45 1.94 1.93 1.54 2.56
Лига Ставок 2.80 1.43 1.89 1.88 1.51 2.50
Мелбет 1.97 1.98
1XBET 1.97 1.98
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:04
Обе команды забьют!
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