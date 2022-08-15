«Ференцварош» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

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сегодня, 12:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определились без колебаний. «Олимпиакос» играет дома, и поставить на победу греческого клуба можно по коэффициенту 1.5. В случае неожиданного успеха «Шемрок Роверса» зайдет приятный коэффициент 6.7, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.4.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 2.02. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ференцварош» вчера провел принципиальнейший поединок против «МОЛ Фехервар» и разгромил соперника с неприличным счетом (4:0). Эта победа стала компенсацией болельщикам после вылета из Лиги чемпионов, где не удалось справиться с сопротивлением скоромного «Карабаха» (1:1) и (1:3).

«Шемрок Роверс» без проблем прошел «Шкупи» в минувшей стадии квалификации. В обеих встречах были зафиксированы победы, сначала (3:1), а затем (2:1). В национальном чемпионате клуб продолжает идти вверху турнирной таблицы, а в последнем туре расписал нулевую ничью с «Дерри Сити» .

Информация для ставок

«Ференцварош» допустил лишь одно поражение в последних пяти играх

Беспроигрышная серия «Шемрок Роверса» насчитывает шесть матчей

Пять из семи последних встреч и «Ференцвароша» и «Шемрок Роверса» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних поединков обеих команд завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра с первых минут будет контролем хозяев поля. Они приложат максимум усилий для того, чтобы победить и порадовать собравшуюся публику. Верим в успех «Ференцвароша» и предлагаем загрузить на него с форой (-1) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.