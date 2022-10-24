«Фрайбург» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 14:02

Ставки букмекеров

Абсолютный фаворит данного матча у букмекеров определен без проблем. Загрузить на победу «Фрайбурга» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Если верите в «Олимпиакос», то ставку примут по коэффициенту 6.75. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.77 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05. Обмен голами в игре стоит 1.93.

Форма команд

«Фрайбург» между четвертым и пятым турами успел разгромно проиграть «Баварии» (0:5), пройти в следующую стадию кубка страны, обыграв в дополнительное время «Санкт-Паули» (2:1), а также спокойно разобраться в чемпионате Германии с «Вердером» (2:0). Теперь все внимание футболистов на матч еврокубков, где уже гарантировано место в плей-офф, но еще предстоит борьба за первое место в группе.

«Олимпиакос» несмотря на громкие трансферы не впечатляет своем игрой и результатами. Команда занимает последнее место в группе ЛЕ , имея в активе лишь один балл и теперь может претендовать лишь на выход в Лигу конференций. В минувшем туре греки гостили в Азербайджане у «Карабаха» и е смогли поразить его ворота, ничья (0:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» лишь дважды проиграл в нынешнем сезоне

У «Олимпиакоса» всего три победы в последних десяти встречах

Три из четырех последних матчей «Фрайбурга» завершились результатом «обе забьют – нет»

Пять из восьми последних матчей «Олимпиакоса» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Фрайбург» с первых минут встречи возьмет игру под свой контроль и в присутствии родных трибун оформит необходимый для себя результат. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.