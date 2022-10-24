«Фрайбург» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

Ставки букмекеров
Абсолютный фаворит данного матча у букмекеров определен без проблем. Загрузить на победу «Фрайбурга» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Если верите в «Олимпиакос», то ставку примут по коэффициенту 6.75. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 4.5.
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27 октября 2022, 22:00
четверг
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.77 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05. Обмен голами в игре стоит 1.93.
Форма команд
«Фрайбург» между четвертым и пятым турами успел разгромно проиграть «Баварии» (0:5), пройти в следующую стадию кубка страны, обыграв в дополнительное время «Санкт-Паули» (2:1), а также спокойно разобраться в чемпионате Германии с «Вердером» (2:0). Теперь все внимание футболистов на матч еврокубков, где уже гарантировано место в плей-офф, но еще предстоит борьба за первое место в группе.
«Олимпиакос» несмотря на громкие трансферы не впечатляет своем игрой и результатами. Команда занимает последнее место в группе ЛЕ, имея в активе лишь один балл и теперь может претендовать лишь на выход в Лигу конференций. В минувшем туре греки гостили в Азербайджане у «Карабаха» и е смогли поразить его ворота, ничья (0:0).
Информация для ставок
- «Фрайбург» лишь дважды проиграл в нынешнем сезоне
- У «Олимпиакоса» всего три победы в последних десяти встречах
- Три из четырех последних матчей «Фрайбурга» завершились результатом «обе забьют – нет»
- Пять из восьми последних матчей «Олимпиакоса» закончились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
«Фрайбург» с первых минут встречи возьмет игру под свой контроль и в присутствии родных трибун оформит необходимый для себя результат. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.