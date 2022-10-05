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ХИК – «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

вчера, 10:03
Лудогорец

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех эксперты отводят гостям этого противостояния. Сыграть победу «Лудогорца» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.10. Ставки на ничью идут за 3.40, а победа ХИК оценивается по котировке 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.833.342.11
Лига Ставок 3.85 3.30 2.10
Мелбет 4.22 3.36 2.08

Вместе с тем эксперты считают, что предстоящий матч в Хельсинки получится низовым. Вариант ТМ(2,5) гола доступен по коэффициенту 1.82, ТБ(2,5) – 1.88.

Форма команд

ХИК выступает главным аутсайдером квартета С. В двух первых матчах Лиги Европы финский клуб поочередно проиграл «Бетису» (0:2) и «Роме» (0:3), не сумев отметиться забитыми голами.

Выделим, что в чемпионате Финляндии ХИК лидирует в турнирной таблице с такими показателями: 17 побед, четыре ничьи и четыре поражения.

«Лудогорец» заработал три очка в Лиге Европы, расположившись на условном втором месте квартета. После стартовой победы над «Ромой» (2:1) в домашних условиях болгарский коллектив безуспешно выступил на поле «Бетиса», уступив сопернику в результативном противостоянии.

В рамках национального чемпионата Болгарии «Лудогорец» провел 10 матчей, заработав 23 очка. С таким результатом клуб занимает третье место рейтинга, отставая от лидирующей позиции на три балла при двух играх в запасе.

Информация для ставок

  • ХИК не пропускал больше одного гола в 4 из прошлых 5 домашних матчей
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в двух предыдущих поединках «Лудогорца»
  • «Лудогорец» проиграл в двух последних гостевых поединках всех турниров

Прогноз

В домашних матчах ХИК надежно обороняется, поэтому «Лудогорец» вряд ли добьется убедительной победы в предстоящей игре. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.30 1.60 1.69 2.14
Мелбет 1.75 2.26
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