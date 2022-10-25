Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Европы 2022/2023

«Лацио» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 12:22
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

Явный фаворит в данной встрече определен без проблем, букмекеры отдают абсолютное преимущество хозяевам поля. В линии БК Лига Ставок дается коэффициент 1.6 на победу «Лацио». Если же загрузить на «Мидтьюлланд», то игроков порадует коэффициент 5.35. Ничью в этом матче можно выбрать по коэффициенту 4.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.415.87
Лига Ставок 1.62 4.30 5.40
Мелбет 1.61 4.58 5.65
1XBET 1.61 4.58 5.65

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 2.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

Римский «Лацио» после голевой ничьей (2:2) с австрийским «Штурмом» принимал на своем поле «Удинезе», а затем гостил у «Аталанты». И если в первом поединке голов зрители не увидели, то во втором удалось порадовать фанатов тремя очками, победив одного из лидеров Серии А со счетом (2:0).

«Мидтьюлланд» как и все остальные команды в этой группе Лиги Европы имеет в своем активе пять очков и продолжает активную борьбу за путевку в плей-офф. В прошлых двух турах датский коллектив расписал ничьи с «Фейеноордом» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Лацио» составляют семь матчей (четыре победы и три ничьих)
  • У «Мидтьюлланда» пять ничьих в последних 10 играх
  • Шесть из семи минувших встреч «Лацио» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Три из четырех последних поединков «Мидтьюлланда» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Несмотря на преимущество «Лацио» во всех компонентах, смеем предположить, что игра будет происходить в равном ключе и команды смогут обменяться голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.89 1.27 2.38 1.62 1.85 2.02
Лига Ставок 2.20 1.65 1.74 2.06
Мелбет 2.39 1.68
1XBET 2.39 1.68
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:33
Лацио выиграет этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 