«Лацио» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 12:22

Ставки букмекеров

Явный фаворит в данной встрече определен без проблем, букмекеры отдают абсолютное преимущество хозяевам поля. В линии БК Лига Ставок дается коэффициент 1.6 на победу «Лацио». Если же загрузить на «Мидтьюлланд», то игроков порадует коэффициент 5.35. Ничью в этом матче можно выбрать по коэффициенту 4.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 2.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

Римский «Лацио» после голевой ничьей (2:2) с австрийским «Штурмом» принимал на своем поле «Удинезе», а затем гостил у «Аталанты». И если в первом поединке голов зрители не увидели, то во втором удалось порадовать фанатов тремя очками, победив одного из лидеров Серии А со счетом (2:0).

«Мидтьюлланд» как и все остальные команды в этой группе Лиги Европы имеет в своем активе пять очков и продолжает активную борьбу за путевку в плей-офф. В прошлых двух турах датский коллектив расписал ничьи с «Фейеноордом» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лацио» составляют семь матчей (четыре победы и три ничьих)

У «Мидтьюлланда» пять ничьих в последних 10 играх

Шесть из семи минувших встреч «Лацио» завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних поединков «Мидтьюлланда» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Несмотря на преимущество «Лацио» во всех компонентах, смеем предположить, что игра будет происходить в равном ключе и команды смогут обменяться голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.