«Лацио» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

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вчера, 12:48

Ставки букмекеров

Без колебаний букмекеры смогли определиться с фаворитом и отдали абсолютное предпочтение «Лацио». Загрузить на гостей предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Если победа достанется «Штурму» то игроков порадует коэффициент 6.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.67. букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Лацио» после побед над «Специей» и «Кремонезе» с одинаковым счетом (4:0) побывал в Австрии в гостях у «Штурма» и не сумел поразить ворота хозяев, ничья (0:0). В понедельник «орлы» сразились с «Фиорентиной» и с снова порадовали болельщиков победой (4:0).

«Штурм» после нулевой ничьи с нынешним соперником на своем поле принял «Тироль» в рамках национального чемпионата и обыграл его с минимальным счетом (2:1). После 11 сыгранных поединков команда идет на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Зальцбурга» всего на два очка

Информация для ставок

«Лацио» потерпел лишь одно поражение в последних шести матчах

Беспроигрышная серия «Штурма» насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)

Четыре из пяти последних поединков «Лацио» завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних игр «Штурма» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Лацио» возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Усилий римлян должно хватить для достижения необходимого результата, поэтому предлагаем поставить на успех гостей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.