«Марибор» — ХИК. Прогноз на матч Лиги Европы (04.08.2022)

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сегодня, 22:09

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу словенской команды можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.24, а взять победу финского клуба предлагают по коэффициенту 3.32. Ничья в игре этих команд стоит 3.13.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.5. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 1.55. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Марибор» неудачно выступил в квалификации самого престижного клубного турнира, где по сумме двух матчей проиграл молдавскому «Шерифу» со счетом (0:1). Также коллектив стартовал в чемпионате своей страны и в последних турах обыграл «Горицу» (3:2), а также уступил «Коперу» (1:2).

ХИК также не сумел закрепиться в Лиге чемпионов, без шансов вылетев от чешской «Виктории». Домашняя игра завершилась поражением (1:2), а на выезде финны были разгромлены с неприличным счетом (1:5). В местном чемпионате дела идут неплохо, в последнем туре был обыгран «Мариехамн» с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

«Марибор» одержал лишь одну победу в последних пяти встречах

У ХИКа три победы в последних шести матчах

Пять из семи минувших поединков «Марибора» закончились результатом «обе забьют – нет»

Пять из шести последних игр ХИКа завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды после провала в Лиге чемпионов желают зацепиться в турнире рангом ниже, поэтому приложат максимум усилий для достижения цели. Верим в борьбу на каждом участке поля и в отсутствие большого количества голов. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.