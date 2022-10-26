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«Нант» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 08:42
Нант

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого матча букмекеры видят «Нант». Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.37. Ничья оценивается в 3.70, а победа «Карабаха» идет по котировке 2.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.383.592.99
Лига Ставок 2.39 3.40 3.10
Мелбет 2.34 3.60 3.22
1XBET 2.34 3.60 3.22

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также отдают предпочтение тому, что «Нант» и «Карабах» проведут результативный поединок во Франции. Вариант ТБ(2,5) гола идет по цене 1.75, ТМ(2,5) – 2.14.

Форма команд

Проиграв в трех из четырех матчей групповой стадии Лиги Европы, «Нант» осел за третье месте квартета. В двух последних турах соревнований «канарейки» дважды уступили «Фрайбургу» — 0:4 дома и 0:2 на выезде.

При этом футболисты «Нанта» начали стабильно набирать очки в чемпионате Франции, где в двух предыдущих матчах команда победила «Брест» (4:1) и сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

«Карабах» занимает второе место группы, набрав за четыре тура семь очков. По итогам двух встреч против «Олимпиакоса» команда заработала четыре балла – гостевая победа (3:0) и домашняя ничья (0:0).

Информация для ставок

  • «Нант» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 3 из последних 4 гостевых поединков
  • «Карабах» выиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

«Нант» останется в борьбе за плей-офф только в случае победы над «Карабахом», который разгромил соперника на своем поле. Поэтому, рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.39 2.07 1.80 1.62 2.38
Лига Ставок 2.80 1.43 1.89 1.88 1.51 2.50
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 10:01
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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