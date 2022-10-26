«Нант» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 08:42

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого матча букмекеры видят «Нант». Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.37. Ничья оценивается в 3.70, а победа «Карабаха» идет по котировке 2.90.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также отдают предпочтение тому, что «Нант» и «Карабах» проведут результативный поединок во Франции. Вариант ТБ (2,5) гола идет по цене 1.75, ТМ(2,5) – 2.14.

Форма команд

Проиграв в трех из четырех матчей групповой стадии Лиги Европы, «Нант» осел за третье месте квартета. В двух последних турах соревнований «канарейки» дважды уступили «Фрайбургу» — 0:4 дома и 0:2 на выезде.

При этом футболисты «Нанта» начали стабильно набирать очки в чемпионате Франции, где в двух предыдущих матчах команда победила «Брест» (4:1) и сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

«Карабах» занимает второе место группы, набрав за четыре тура семь очков. По итогам двух встреч против «Олимпиакоса» команда заработала четыре балла – гостевая победа (3:0) и домашняя ничья (0:0).

Информация для ставок

«Нант» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле Ставка ТБ (2,5) гола прошла в 3 из последних 4 гостевых поединков

(2,5) гола прошла в 3 из последних 4 гостевых поединков «Карабах» выиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей всех турниров

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