«Олимпиакос» — «Аполлон». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

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сегодня, 14:20

Ставки букмекеров

Без колебаний букмекеры смогли определиться с фаворитом и отдали абсолютное предпочтение «Олимпиакосу». Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы «Аполлона» залетит коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.97. букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Олимпиакос» в четверг побывал в Кипре, где при равной борьбе и достаточно скучно футболе смог забить один мяч и оформить ничью со счетом (1:1). Далее команда уже стартовала в национальном чемпионате, где в рамках первого тура на своем поле уверенно переиграла «Пас Янину» (2:0).

Чемпион Кипра в новом сезоне провел лишь два официальных матча, и если в первой встрече с греками оформить победу не удалось, то в битве за Суперкубкок страны коллектив сумел без проблем победить обладателя Кубка Кипра «Омонию» с сухим счетом (2:0).

Информация для ставок

«Олимпиакос» завершил вничью три из четырех последних матчей

Беспроигрышная серия «аполлона» насчитывает три игры (две победы и ничья)

Пять из шести последних встреч с участием «Олимпиакоса» завершились результатом ТМ 2.5 (без учета дополнительного времени)

Четыре из пяти последних поединков «Аполлона» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Олимпиакос» возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Учитывая домашний статус поединка и уверенность в своих силах, можем предположить, что греки победят и продут в групповой этап турнира, поэтому предлагаем поставить на успех хозяев поля по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.