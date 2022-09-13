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«Олимпиакос» — «Фрайбург». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

вчера, 21:02
Олимпиакос

Ставки букмекеров

Абсолютный фаворит данного матча у букмекеров отсутствует. Загрузить на победу «Олимпиакоса» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.9. Если верите в «Фрайбурга», то ставку примут по коэффициенту 2.45. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.973.442.46
Мелбет 3.00 3.52 2.51
1XBET 3.00 3.52 2.51

Букмекеры не верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8. Обмен голами в игре стоит 1.77.

Форма команд

«Олимпиакос» штормит на старте нынешнего сезона, команда не может нащупать свою игру и показывает нестабильные результаты. В первом туре ЛЕ греки побывали во Франции в гостях у «Нанта» и очки домой не привезли, проиграв (1:2). Не заладилось с победой и в чемпионате Греции, где в очередном матче была расписана лишь ничья со скромным «Волосом» (1:1).

«Фрайбург» набрал отличную форму в первых поединках нового сезона и радует своих поклонников результатами. В последних турах Бундеслиги команда набрала четыре балла в битвах с «Байером»(3:2) и БМ (0:0), а также на старте Лиги Европы оказалась сильнее «Карабаха» (2:1).

Информация для ставок

  • «Олимпиакос» сумел лишь дважды победить в последних девяти матчах (без учета дополнительного времени)
  • У «Фрайбурга» четыре победы в последних пяти играх
  • Четыре из пяти последних встреч «Олимпиакоса» завершились результатом «обе забьют»
  • Три из пяти последних поединков «Фрайбурга» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Равный бой ждет нас с первых минут встречи. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.53 1.82 2.06 1.44 2.92
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
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