«Олимпиакос» — «Нант». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

Ставки букмекеров
Абсолютный фаворит данного матча у букмекеров определен не был. Загрузить на победу «Нанта» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Если верите в «Олимпиакос», то ставку примут по коэффициенту 3.05. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.45.
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03 ноября 2022, 20:45
четверг
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.91 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.89. Обмен голами в игре стоит 1.75.
Форма команд
«Олимпиакос» покидает еврокубки и независимо от результата данной встречи уже не сможет подняться выше последнего места. В минувшем туре греки побывали в гостях у «Фрайбурга» и расписали фатальную ничью (1:1). В двух последних турах местного чемпионата удалось набрать максимальное количество очков благодаря победам (2:0) над «Ламией» и «Панетоликосом».
«Нант» в прошлый четверг обыграл в присутствии родных поклонников «Карабах» (2:1) и вернулся в борьбу за путевку в плей-офф. Теперь французскому клубу нужно побеждать и в последнем туре, с надеждой на то, что азербайджанцы не выиграют свой матч. В Лиге 1 коллектив в последнем туре не сумел обыграть «Клемрон», ничья (1:1).
Информация для ставок
- «Олимпиакос» победил трижды в последних семи играх
- Беспроигрышная серия «Нанта» насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)
- Четыре из пяти последних матчей «Олимпиакоса» завершились результатом ТМ 2.5
- Четыре последних встречи с участием «Нанта» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
«Нанту» нужно идти вперед и брать игру под свой контроль с первых секунд. Верим, что у команды все получится и она оформит необходимые три очка. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.