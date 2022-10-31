«Олимпиакос» — «Нант». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 15:01

Ставки букмекеров

Абсолютный фаворит данного матча у букмекеров определен не был. Загрузить на победу «Нанта» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Если верите в «Олимпиакос», то ставку примут по коэффициенту 3.05. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.91 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.89. Обмен голами в игре стоит 1.75.

Форма команд

«Олимпиакос» покидает еврокубки и независимо от результата данной встречи уже не сможет подняться выше последнего места. В минувшем туре греки побывали в гостях у «Фрайбурга» и расписали фатальную ничью (1:1). В двух последних турах местного чемпионата удалось набрать максимальное количество очков благодаря победам (2:0) над «Ламией» и «Панетоликосом».

«Нант» в прошлый четверг обыграл в присутствии родных поклонников «Карабах» (2:1) и вернулся в борьбу за путевку в плей-офф. Теперь французскому клубу нужно побеждать и в последнем туре, с надеждой на то, что азербайджанцы не выиграют свой матч. В Лиге 1 коллектив в последнем туре не сумел обыграть «Клемрон», ничья (1:1).

Информация для ставок

«Олимпиакос» победил трижды в последних семи играх

Беспроигрышная серия «Нанта» насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)

Четыре из пяти последних матчей «Олимпиакоса» завершились результатом ТМ 2.5

Четыре последних встречи с участием «Нанта» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Нанту» нужно идти вперед и брать игру под свой контроль с первых секунд. Верим, что у команды все получится и она оформит необходимые три очка. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.