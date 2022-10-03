«Омония» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

1664794625

вчера, 13:57

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Лига Ставок является «Манчестер Юнайтед». Коэффициент его на победу с форой (-1.5) составляет 1.7. На сенсационный успех «Омонии» дают коэффициент 13, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 6.3.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.33. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Омония» после поражения во втором туре ЛЕ от «Реал Сосьедада» (1:2) провела два поединка национального чемпионата, где добыла шесть очков в противостояниях с «Эносисом» (4:0) и «Доксой» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» в свою очередь после уверенной победы в гостях над «Шерифом» (2:0) в дерби сражался с «Манчестер Сити» и, устроив голевую перестрелку, команда не смогла порадовать болельщиков набранными очками, поражение (3:6). В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на шестом месте и отстают от лидера на девять очков.

Информация для ставок

«Омония» победила лишь пять раз в последних девяти матчах

У МЮ пять побед в последних семи поединках

пять побед в последних семи поединках Пять из шести последних встреч «Омонии» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре из шести последних игр МЮ закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз