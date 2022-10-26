«Омония» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 08:50

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Реал Сосьедад» наберет три очка на Кипре. Поставить на победу гостевой команды можно по коэффициенту 1.53, за ничью предложена цена 4.58, а победа «Омонии» идет по котировке 6.90.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне результативного исхода. Исход ТБ (2,5) гола в БК Лига Ставок идет по коэффициенту 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Омония» проиграла все четыре матча на групповой стадии Лиги Европы, заняв последнее место за два тура до финиша. В двух последних матчах турнира киприотская команда дважды проиграла «Манчестер Юнайтед» — 0:1 и 2:3. Выделим, что общая серия из поражения у «Омонии» затянулась на пять матчей в рамках всех соревнований.

«Реал Сосьедад» продемонстрировал 100-процентную продуктивность, заработав 12 очков за четыре тура групповой стадии Лиги Европы. В двух предыдущих поединках испанский клуб дважды одолел «Шериф» — 3:0 и 2:0.

При этом в предыдущем туре испанской Ла Лиги футболисты «Реал Сосьедад» допустили поражения на поле «Вальядолида» (0:1) с минимальным счетом.

Информация для ставок

«Омония» проиграла 8 из прошлых 10 матчей

«Реал Сосьедад» побеждал в 8 из предыдущих 10 поединков всех турниров

«Омония» не забивала голы в 4 последних матчах

Прогноз

Мы считаем, что «Реал Сосьедад» оправданный фаворит этого матча. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.