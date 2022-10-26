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«Омония» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 08:50
Реал Сосьедад

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Реал Сосьедад» наберет три очка на Кипре. Поставить на победу гостевой команды можно по коэффициенту 1.53, за ничью предложена цена 4.58, а победа «Омонии» идет по котировке 6.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.374.171.51
Лига Ставок 7.40 4.40 1.47
Мелбет 8.00 4.64 1.48
1XBET 8.00 4.64 1.48

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне результативного исхода. Исход ТБ(2,5) гола в БК Лига Ставок идет по коэффициенту 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Омония» проиграла все четыре матча на групповой стадии Лиги Европы, заняв последнее место за два тура до финиша. В двух последних матчах турнира киприотская команда дважды проиграла «Манчестер Юнайтед» — 0:1 и 2:3. Выделим, что общая серия из поражения у «Омонии» затянулась на пять матчей в рамках всех соревнований.

«Реал Сосьедад» продемонстрировал 100-процентную продуктивность, заработав 12 очков за четыре тура групповой стадии Лиги Европы. В двух предыдущих поединках испанский клуб дважды одолел «Шериф» — 3:0 и 2:0.

При этом в предыдущем туре испанской Ла Лиги футболисты «Реал Сосьедад» допустили поражения на поле «Вальядолида» (0:1) с минимальным счетом.

Информация для ставок

  • «Омония» проиграла 8 из прошлых 10 матчей
  • «Реал Сосьедад» побеждал в 8 из предыдущих 10 поединков всех турниров
  • «Омония» не забивала голы в 4 последних матчах

Прогноз

Мы считаем, что «Реал Сосьедад» оправданный фаворит этого матча. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.43 1.98 1.89 1.56 2.53
Лига Ставок 2.65 1.47 1.85 1.93 1.46 2.65
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:04
Победа команды гостей в этом матче. Удачи
Гость
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